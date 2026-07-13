ETV Bharat / state

यमुनानगर में 15 फीट के अजगर ने निगली जिंदा बकरी, रेस्क्यू के दौरान उगला

यमुनानगर के भीलपुरा में 15 फीट लंबे अजगर ने बकरी निगल ली. हालांकि, रेस्क्यू के दौरान उसने बकरी को उगल दिया.

Yamunanagar python rescue
अजगर ने निगली जिंदा बकरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर: यमुनानगर जिले के गांव भीलपुरा में उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने खेतों के पास करीब 15 फीट लंबे और लगभग 50 किलो वजनी अजगर को देखा. गांव वालों के मुताबिक अजगर ने एक जिंदा बकरी को अपना शिकार बनाकर निगल लिया था. देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और वन्यजीव विभाग को सूचना दी गई.

घंटों चले रेस्क्यू में उगली बकरी: इधर, सूचना मिलते ही वन्यजीव विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक अभियान शुरू किया. रेस्क्यू के दौरान अजगर को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया गया. कुछ समय बाद अजगर ने निगली हुई बकरी को बाहर उगल दिया. हालांकि, तब तक बकरी की मौत हो चुकी थी. इसके बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित कब्जे में लेकर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.

Yamunanagar python rescue
यमुनानगर में 15 फीट का अजगर (ETV Bharat)

ग्रामीण ने बताई पूरी घटना: घटना के प्रत्यक्षदर्शी एक ग्रामीण ने बताया कि, "हमने खेतों के पास बहुत बड़ा अजगर देखा. उसने बकरी को निगल लिया था. हमने तुरंत वन्यजीव विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू किया. पिछले साल भी दो बकरी को अजगर ने निगला था."

यमुनानगर में 15 फीट के अजगर ने निगली जिंदा बकरी (ETV Bharat)

विभाग ने लोगों से की अपील: वहीं, वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में अजगर या कोई अन्य जंगली जीव दिखाई दे तो घबराएं नहीं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि प्रशिक्षित टीम सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर सके.

ये भी पढ़ें:यमुनानगर में सांप के काटने से युवती की दर्दनाक मौत, घर में घुसकर डंसा, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

TAGGED:

YAMUNANAGAR 15 FOOT PYTHON
PYTHON SWALLOWS GOAT
YAMUNANAGAR BHILPURA VILLAGE
YAMUNANAGAR WILDLIFE RESCUE
YAMUNANAGAR PYTHON RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.