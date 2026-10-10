अलवर में मकान के पास झाड़ियों में दिखा 15 फीट का अजगर...रात भर डटे रहे ग्रामीण, फिर फोटो सेशन विद Python
रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा. इस दौरान अजगर रेंगते हुए एक से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता रहा.
Published : October 10, 2026 at 1:32 PM IST
अलवर: शहर के समीप डढ़ीकर गांव में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब लोगों ने झाड़ियों में 15 फीट का सांप रेंगते देखा. ग्रामीणों ने रेस्क्यू टीम को जानकारी दी. हालांकि देर रात होने के चलते रेस्क्यू टीम तुरंत नहीं पहुंची. इससे रात भर ग्रामीणों में डर रहा. शनिवार सुबह टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद 15 फीट के अजगर को रेस्क्यू किया एवं जंगल में छोड़ा. रेस्क्यू करने के बाद स्थानीय ग्रामीण एवं महिलाओं ने अजगर को हाथ में लेकर फोटो खिंचवाई.
रेस्क्यू करने डढ़ीकर गांव पहुंचे हर्ष कुमार ने बताया, शुक्रवार रात करीब 10 बजे ग्रामीणों ने फोन से एक मकान के पास झाड़ियों में सांप होने की सूचना दी. देर रात होने के चलते टीम के सदस्य सुबह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई. हर्ष ने बताया कि सुबह तक अजगर ने अपनी जगह बदल दी और दूसरी झाड़ी में चला गया.
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सरिस्का में छोड़ा: रेस्क्यू टीम के सदस्य हर्ष ने बताया कि मौके पर देखा तो यह अजगर था, जो करीब 15 फीट लंबा था. रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा. इस दौरान अजगर रेंगते हुए एक से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता रहा. अजगर को कब्जे में लेकर गांव से दूर सरिस्का के बफर रेंज के अंधेरी जंगल क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
ग्रामीणों में रहा भय: गांव में एक मकान के पास झाड़ियो में सांप की सूचना फैलते ही आसपास से लोग आए. रेस्क्यू होने तक भय रहा. रेस्क्यू होने के बाद भीड़ मौके पर जमा हो गई. ग्रामीणों ने अजगर को करीब से देखा. रेस्क्यू टीम की देखरेख में ग्रामीणों ने अजगर को हाथ में लेकर फोटो खिंचवाई. हर्ष कुमार ने लोगों से अपील की सांप व अन्य जीव दिखने पर मारने की कोशिश न करे, बल्कि रेस्क्यू टीम को सूचना दें.
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