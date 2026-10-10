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अलवर में मकान के पास झाड़ियों में दिखा 15 फीट का अजगर...रात भर डटे रहे ग्रामीण, फिर फोटो सेशन विद Python

अलवर के डढ़ीकर गांव में अजगर के साथ ग्रामीण ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के समीप डढ़ीकर गांव में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब लोगों ने झाड़ियों में 15 फीट का सांप रेंगते देखा. ग्रामीणों ने रेस्क्यू टीम को जानकारी दी. हालांकि देर रात होने के चलते रेस्क्यू टीम तुरंत नहीं पहुंची. इससे रात भर ग्रामीणों में डर रहा. शनिवार सुबह टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद 15 फीट के अजगर को रेस्क्यू किया एवं जंगल में छोड़ा. रेस्क्यू करने के बाद स्थानीय ग्रामीण एवं महिलाओं ने अजगर को हाथ में लेकर फोटो खिंचवाई.

रेस्क्यू करने डढ़ीकर गांव पहुंचे हर्ष कुमार ने बताया, शुक्रवार रात करीब 10 बजे ग्रामीणों ने फोन से एक मकान के पास झाड़ियों में सांप होने की सूचना दी. देर रात होने के चलते टीम के सदस्य सुबह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई. हर्ष ने बताया कि सुबह तक अजगर ने अपनी जगह बदल दी और दूसरी झाड़ी में चला गया.