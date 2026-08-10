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भंवरी देवी हत्याकांड: 15 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, 90 लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पर

लोहावट थाने पर मृतका के पति, बेटियों, पूर्व विधायक, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित लगभग 90 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

Bhanwari Devi Murder Jodhpur
धरने पर बैठे विश्नोई समाज के लोग (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
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जोधपुर: लोहावट थाना क्षेत्र के जम्भेश्वर नगर गांव में 27 जुलाई की मध्यरात्रि घर के बाहर सो रही भंवरी देवी बिश्नोई की धारदार हथियार से निर्मम हत्या के मामले में पुलिस अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है. इसको लेकर लोहावट थाने पर धरना चल रहा है और लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है. इस बीच सोमवार को विश्नोई समाज और सर्वसमाज के लोगों ने जोधपुर में रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह से मुलाकात कर मामले में त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई. आईजी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जल्द पुलिस आरोपियों को पकड़ लेगी. आईजी से मिलने से पहले लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की.

विश्नोई समाज के परसराम विश्नोई ने बताया कि इस जघन्य घटना को 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक मामले का पूर्ण खुलासा नहीं हो पाया है. घटना के बाद से मृतका का परिवार, ग्रामीण, समाज एवं संत समाज लगातार न्याय की मांग कर रहा है. पुलिस की ओर से जांच अंतिम चरण में होने की बात कही जा रही है, लेकिन हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी, घटना में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी तथा हत्या के पीछे के वास्तविक कारण और षड्यंत्र का पूर्ण खुलासा अभी तक नहीं हुआ है. इससे पीड़ित परिवार एवं आमजन में पुलिस जांच को लेकर असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है.

विश्नोई समाज कार्यकर्ता परसराम विश्नोई (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: लोहावट हत्याकांड: भंवरी देवी के हत्यारे पुलिस गिरफ्त से दूर, पूर्व विधायक सहित 41 लोग अनशन पर बैठे

धरना-अनशन जारी: परसराम विश्नोई ने बताया कि लोहावट थाने पर मृतका के पति, बेटियों, पूर्व विधायक, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित लगभग 90 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनके साथ बड़ी संख्या में सर्व समाज के महिला, पुरुष, बुजुर्ग एवं बच्चे न्याय की मांग कर रहे हैं. भूख हड़ताल को पांच दिन हो चुके हैं, इससे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है.

Bhanwari Devi Murder Jodhpur
धरनास्थल पर भीड़ (ETV Bharat Jodhpur)

शेखावत ने ली बैठक, दिए सख्त निर्देश: रविवार को जोधपुर आए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में आईजी, फलौदी एसपी और प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की. शेखावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि केस का खुलासा जितनी तेजी से हो सके किया जाए. जरूरत पड़ने पर अन्य एजेंसी से संपर्क किया जाए. केंद्रीय मंत्री ने इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने की भी आलोचना की.

Last Updated : August 10, 2026 at 6:58 PM IST

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DELEGATION MEETS JODHPUR IG
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
विश्नोई समाज का धरना
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BHANWARI DEVI MURDER JODHPUR

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