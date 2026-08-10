ETV Bharat / state

भंवरी देवी हत्याकांड: 15 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, 90 लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पर

जोधपुर: लोहावट थाना क्षेत्र के जम्भेश्वर नगर गांव में 27 जुलाई की मध्यरात्रि घर के बाहर सो रही भंवरी देवी बिश्नोई की धारदार हथियार से निर्मम हत्या के मामले में पुलिस अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है. इसको लेकर लोहावट थाने पर धरना चल रहा है और लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है. इस बीच सोमवार को विश्नोई समाज और सर्वसमाज के लोगों ने जोधपुर में रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह से मुलाकात कर मामले में त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई. आईजी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जल्द पुलिस आरोपियों को पकड़ लेगी. आईजी से मिलने से पहले लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की.

विश्नोई समाज के परसराम विश्नोई ने बताया कि इस जघन्य घटना को 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक मामले का पूर्ण खुलासा नहीं हो पाया है. घटना के बाद से मृतका का परिवार, ग्रामीण, समाज एवं संत समाज लगातार न्याय की मांग कर रहा है. पुलिस की ओर से जांच अंतिम चरण में होने की बात कही जा रही है, लेकिन हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी, घटना में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी तथा हत्या के पीछे के वास्तविक कारण और षड्यंत्र का पूर्ण खुलासा अभी तक नहीं हुआ है. इससे पीड़ित परिवार एवं आमजन में पुलिस जांच को लेकर असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है.