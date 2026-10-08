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Sammed Shikharji : आस्था की रेल में सवार हुए श्रद्धालु, वडेरा भाइयों ने पिता के अधूरे सपने को किया पूरा

बाड़मेर: जैन समाज के श्रद्धालुओं में उस समय उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला, जब सम्मेद शिखरजी जैन तीर्थ यात्रा संघ के यात्रियों को लेकर गुरुवार को बाड़मेर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन अपने निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना हुई. तीर्थ यात्रा को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह नजर आया. इस विशेष ट्रेन में 1008 श्रद्धालु परिवार सहित 15 दिवसीय धार्मिक यात्रा में शामिल हुए.

ट्रेन के रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों और उनके परिजनों की चहल-पहल रही. यात्रियों ने भगवान महावीर और जैन तीर्थकरों का स्मरण करते हुए मंगल कामनाओं के साथ यात्रा की शुरुआत की. इस दौरान स्टेशन पर धार्मिक जयघोष भी सुनाई दिए. कई श्रद्धालु यात्रा को लेकर भावुक नजर आए तो कई लोगों में लंबे समय बाद तीर्थ दर्शन का अवसर मिलने की खुशी साफ दिखाई दी.

आयोजकों की ओर से ट्रेन के ड्राइवर समेत रेल कर्मियों का साफा माला पहनकर सम्मान किया गया. इसके बाद रेल को जैन समाज के मौजूद लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यात्रा के मुख्य लाभार्थी मांगीलाल एवं रतनलाल वडेरा ने बताया कि उनके पिता रिखबदास वडेरा का सपना था कि वो अपने साधर्मिक भाई-बहनों को सम्मेद शिखर की यात्रा करवाएं.

जैन समाज के लोगों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन रवाना किया (ETV Bharat Barmer)

उन्होंने अपने सपने को लेकर 2007-08 में परिवार को बताया था कि बाड़मेर के जैन समाज के लोगों को ट्रेन में धार्मिक यात्रा करवाना चाहता हूं. इसके बाद समय बिता और वह दुनिया से अलविदा कर गए. रतनलाल बडेरा ने बताया कि 8 महीना के अथक प्रयासों के बाद यह यात्रा हो रही है. उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन खुशी है कि उनका सपना पूरा हो रहा है. वडेरा भाई बताते हैं कि अन्य लाभार्थियों के सहयोग के बगैर ये सम्भव नहीं था. इस दौरान खाने-पीने एवं ठहरने की सारी व्यवस्था बाड़मेर सम्मेद शिखर जैन तीर्थ यात्रा आयोजन समिति के द्वारा किया जाएगा.

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यात्री गौतम बोथरा ने बताया कि पूरी तरह से वातानुकूलित रेल के माध्यम से 1008 यात्री 5500 से अधिक किलोमीटर, 5 राज्य एवं दो केन्द्रशासित प्रदेश यानी 7 राज्यों की यात्रा करते हुए दर्जनों धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए 15 दिन बाद 22 अक्टूबर को वापस लौटेंगे. चंचल ने बताया कि सम्मेद शिखरजी जैन धर्म का हमारा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है. हमें वहां जाने का सौभाग्य मिला है, इस बात की हमें बेहद खुशी है.