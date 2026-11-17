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खगोल प्रेमियों के लिये सुनहरा मौका; इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में 15 दिनों का एस्ट्रोनाॅमी कोर्स, जानिये कितना है शुल्क?

इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : यदि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा है और आप कहानियों की दुनिया से बाहर निकल कर वास्तविक की दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं तो फिर खबर आपके लिए है. इस दिशा में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में भारत मे पहली बार ऑफलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया है. इसमें स्टूडेंट्स से लेकर आम नागरिक भी शामिल होकर इसका फायदा उठा सकते हैं.





इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की तरफ से एस्ट्रोनॉमी में 15 दिन का शॉर्ट टर्म कोर्स कराया जा रहा है. इसके लिए पंजीकरण शुल्क 1000 रखा गया है. पंजीकरण होने के बाद स्टूडेंट से लेकर आम नागरिक को खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी की बुनियादी जानकारी देने के साथ आधुनिक दूरबीन से आकाशीय पिंडों के अवलोकन का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

खगोल प्रेमियों के लिये सुनहरा मौका (Video credit: ETV Bharat)





विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से आयोजित इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य खगोल विज्ञान की मूल अवधारणाओं से परिचित कराने के साथ प्रतिभागियों को प्रेक्षणात्मक खगोल विज्ञान का अनुभव उपलब्ध कराना है. प्रशिक्षण के दौरान छह प्रमुख विषयों पर जानकारी दी जाएगी. इनमें सौर मंडल, तारे एवं तारामंडल, खगोलीय निर्देशांक प्रणाली, दूरबीन का संचालन, सूर्य एवं सौर मौसम तथा रात्रिकालीन आकाश का अवलोकन शामिल है. इन विषयों पर सैद्धांतिक व्याख्यान के साथ व्यावहारिक गतिविधियां भी कराई जाएंगी. प्रशिक्षण सत्र शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में ऑफलाइन आयोजित होंगे. इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में प्रशिक्षण कार्यक्रम (Photo credit: इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला)



इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक अधिकारी सुमित कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि इस आइटम कोर्स को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसे ब्रह्मांड के बारे में जानने की दिलचस्पी हो. कोर्स के अंतर्गत ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार और रविवार को निर्धारित किए गए हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो और स्वेच्छा से वह आकर कोर्स को कर सकते हैं. नक्षत्रशाला में 15 दिनों का एस्ट्रोनाॅमी कोर्स (Photo credit: ETV Bharat)