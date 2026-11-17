खगोल प्रेमियों के लिये सुनहरा मौका; इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में 15 दिनों का एस्ट्रोनाॅमी कोर्स, जानिये कितना है शुल्क?
वैज्ञानिक अधिकारी ने बताया कि कोर्स के अंतर्गत ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार और रविवार को निर्धारित किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 11:09 PM IST
लखनऊ : यदि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा है और आप कहानियों की दुनिया से बाहर निकल कर वास्तविक की दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं तो फिर खबर आपके लिए है. इस दिशा में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में भारत मे पहली बार ऑफलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया है. इसमें स्टूडेंट्स से लेकर आम नागरिक भी शामिल होकर इसका फायदा उठा सकते हैं.
इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की तरफ से एस्ट्रोनॉमी में 15 दिन का शॉर्ट टर्म कोर्स कराया जा रहा है. इसके लिए पंजीकरण शुल्क 1000 रखा गया है. पंजीकरण होने के बाद स्टूडेंट से लेकर आम नागरिक को खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी की बुनियादी जानकारी देने के साथ आधुनिक दूरबीन से आकाशीय पिंडों के अवलोकन का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से आयोजित इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य खगोल विज्ञान की मूल अवधारणाओं से परिचित कराने के साथ प्रतिभागियों को प्रेक्षणात्मक खगोल विज्ञान का अनुभव उपलब्ध कराना है.
प्रशिक्षण के दौरान छह प्रमुख विषयों पर जानकारी दी जाएगी. इनमें सौर मंडल, तारे एवं तारामंडल, खगोलीय निर्देशांक प्रणाली, दूरबीन का संचालन, सूर्य एवं सौर मौसम तथा रात्रिकालीन आकाश का अवलोकन शामिल है. इन विषयों पर सैद्धांतिक व्याख्यान के साथ व्यावहारिक गतिविधियां भी कराई जाएंगी. प्रशिक्षण सत्र शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में ऑफलाइन आयोजित होंगे.
इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक अधिकारी सुमित कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि इस आइटम कोर्स को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसे ब्रह्मांड के बारे में जानने की दिलचस्पी हो. कोर्स के अंतर्गत ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार और रविवार को निर्धारित किए गए हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो और स्वेच्छा से वह आकर कोर्स को कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि कोर्स में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि अभी इस कोर्स का संचालन 25 नवंबर तक किया जाएगा. उसके बाद आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विज्ञान विषयों से स्नातक और परास्नातक करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, हालांकि खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा.
केएनआईटी सुल्तानपुर से रिटायर्ड प्रो. प्रदीप चौबे का कहना है कि ब्रह्मांड अनंत विस्तार और अनगिनत रहस्यों से भरा है. वैज्ञानिक आज भी इसके कई अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं. ऐसे में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देने के लिए इस शाॅर्ट टर्म कोर्स को 5 मॉड्यूल में विभाजित किया गया है. जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को रूबरू कराया जाएगा.
वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक, ब्रह्मांड का करीब 27 प्रतिशत हिस्सा डार्क मैटर और 68 प्रतिशत डार्क एनर्जी से बना है. सामान्य पदार्थ, जिससे तारे, ग्रह और जीव-जंतु बने हैं, महज पांच प्रतिशत है. ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं और खरबों ग्रह हैं.
उन्होंने बताया कि चांद और तारे रात के आकाश की खूबसूरती के साथ ब्रह्मांड के कई रहस्यों को भी समेटे हुए है. चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है. पृथ्वी से इसकी औसत दूरी करीब 3.84 लाख किलोमीटर है. चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का महज छठा हिस्सा है.
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