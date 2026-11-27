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यूपी में 15 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले, समूह ख के तीन अधिकारी बने DIOS

यूपी में ट्रांसफर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इन अधिकारियों के स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में किए गए हैं. शासन स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक, तबादला सूची में शामिल सभी अधिकारियों को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है.

शासन पर संयुक्त सचिव लालमणि यादव के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक, गौतमबुद्धनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राहुल पवार को गाजियाबाद का बीएसए बनाया गया है, जबकि गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को डायट बलिया में वरिष्ठ प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है. डायट बिजनौर की वरिष्ठ प्रवक्ता डाली सिकरवार को गौतमबुद्धनगर का बीएसए नियुक्त किया गया है.

इसी क्रम में अमरोहा की बीएसए मोनिका को मेरठ और मेरठ की बीएसए आशा चौधरी को अमरोहा भेजा गया है. कौशाम्बी के बीएसए कमलेश कुमार वर्मा को मिर्जापुर तथा मिर्जापुर के बीएसए अनिल कुमार वर्मा को कौशाम्बी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अयोध्या के बीएसए लालचन्द को अमेठी और अमेठी के बीएसए संजय तिवारी को लखीमपुर खीरी का बीएसए बनाया गया है. वहीं, बलिया के बीएसए मनीष कुमार सिंह को मऊ और मऊ के बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय को बलिया भेजा गया है. संतकबीरनगर के बीएसए अमित कुमार सिंह को कुशीनगर तथा लखीमपुर खीरी के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को संतकबीरनगर की जिम्मेदारी दी गई है. इटावा के बीएसए राजेश कुमार को संभल और बस्ती के बीएसए अनुज कुमार को अयोध्या का बीएसए नियुक्त किया गया है.