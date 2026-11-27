यूपी में 15 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले, समूह ख के तीन अधिकारी बने DIOS
गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, अमरोहा, कौशांबी, मिर्जापुर, अमेठी लखीमपुर खीरी के BSA शामिल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:07 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इन अधिकारियों के स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में किए गए हैं. शासन स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक, तबादला सूची में शामिल सभी अधिकारियों को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है.
शासन पर संयुक्त सचिव लालमणि यादव के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक, गौतमबुद्धनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राहुल पवार को गाजियाबाद का बीएसए बनाया गया है, जबकि गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को डायट बलिया में वरिष्ठ प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है. डायट बिजनौर की वरिष्ठ प्रवक्ता डाली सिकरवार को गौतमबुद्धनगर का बीएसए नियुक्त किया गया है.
इसी क्रम में अमरोहा की बीएसए मोनिका को मेरठ और मेरठ की बीएसए आशा चौधरी को अमरोहा भेजा गया है. कौशाम्बी के बीएसए कमलेश कुमार वर्मा को मिर्जापुर तथा मिर्जापुर के बीएसए अनिल कुमार वर्मा को कौशाम्बी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अयोध्या के बीएसए लालचन्द को अमेठी और अमेठी के बीएसए संजय तिवारी को लखीमपुर खीरी का बीएसए बनाया गया है.
वहीं, बलिया के बीएसए मनीष कुमार सिंह को मऊ और मऊ के बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय को बलिया भेजा गया है. संतकबीरनगर के बीएसए अमित कुमार सिंह को कुशीनगर तथा लखीमपुर खीरी के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को संतकबीरनगर की जिम्मेदारी दी गई है. इटावा के बीएसए राजेश कुमार को संभल और बस्ती के बीएसए अनुज कुमार को अयोध्या का बीएसए नियुक्त किया गया है.
समूह ख के तीन अधिकारियों को मिली डीआईओएस पद पर पदोन्नति
वहीं सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तीन अधिकारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) एवं समकक्ष स्तर के पद पर पदोन्नति प्रदान की है. शासन स्तर पर उपसचिव चंद्र श्याम मिश्र के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को उनके कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति की तिथि से नोशनल (काल्पनिक) पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा, जबकि नियमित पदोन्नति का लाभ आदेश जारी होने की तिथि से मिलेगा.
पदोन्नति पाने वालों में उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ख के अधिकारी संजीव कुमार सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-580) को समूह क में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समकक्ष स्तर के पद पर पदोन्नति दी गई है. उन्हें अपने कनिष्ठ डॉ. अमरकांत सिंह की पदोन्नति की तिथि 14 नवंबर 2019 से नोशनल पदोन्नति का लाभ मिलेगा. इसी तरह ब्रज भूषण चौधरी (वरिष्ठता क्रमांक-591) को उनके कनिष्ठ अरुण कुमार की पदोन्नति की तिथि 27 सितंबर 2023 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गई है. वहीं, लक्ष्मीकांत पांडेय (वरिष्ठता क्रमांक-820) को उनके कनिष्ठ अजय कुमार की पदोन्नति की तिथि 11 दिसंबर 2025 से नोशनल पदोन्नति का लाभ मिलेगा. तीनों अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल-11 के तहत 15600 से 39,100 रुपये के वेतनमान और 6600 रुपये ग्रेड वेतन में पदोन्नति प्रदान की गई है.
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