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14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन, शहीद भगत सिंह चौक से भीमराव अंबेडकर चौक तक दौड़ेंगे खिलाड़ी, ट्रैफिक रूट में बदलाव

स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन सुबह 7 बजे से शुरू होकर सुबह 9 बजे तक चलेगा. स्वतंत्रता दौड़ में प्रतिभागियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था के लिए कई इंतजाम किए गए हैं. इसे ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आयोजन मार्ग पर आवश्यक यातायात प्रतिबंध एवं डायवर्सन व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि प्रतिभागियों और आने जाने वाले दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो.

रायपुर: शुक्रवार 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से किया गया है. स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन शहीद भगत सिंह चौक से डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक तक किया गया है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से किए गए इस आयोजन में NSS, NCC, स्काउट एवं गाइड के स्वयं सेवक, मिडिल स्कूल से हायर सेकेंडरी स्तर तक के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल होंगे.





वाहन चालक इन ट्रैफिक रुटों का रखें ध्यान

शहीद भगत सिंह चौक की ओर आने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक रुट में हुए बदलवा को ध्यान में रखना होगा. स्वतंत्रता दौड़ के दौरान छत्तीसगढ़ क्लब चौक, आनंद नगर चौक, भारत माता चौक एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक की ओर से शहीद भगत सिंह चौक की तरफ आने वाले मार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा. वैकल्पिक मार्ग आनंद नगर चौक, भारत माता चौक, कैनाल रोड, पंडरी तिराहा, घड़ी चौक होते हुए अपने गंतव्य की ओर आवागमन कर सकेंगे.

14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV Bharat)

वाहन चालकों के लिए निर्देश

ट्रैफिक रुट में हुए बदलवा को ध्यान में वाहन चालकों को डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक से शहीद भगत सिंह चौक की ओर जाने के दौरान निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें. डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक, ऑक्सीजोन, खालसा स्कूल तिराहा, पंडरी कैनाल तिराहा, कैनाल रोड, भारत माता चौक, आनंद नगर चौक होते हुए आवागमन कर सकेंगे.

14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV Bharat)





गाड़ियों को कहां खड़ी करें

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागियों एवं कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों के वाहनों के लिए इन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. गौरैया तिराहा से सिविल लाइन मार्ग, गांधी उद्यान, नेहरू उद्यान, कैनाल लिंकिंग मार्ग के किनारे निर्धारित स्थान पर वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें. मुख्य आयोजन मार्ग एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में सड़क किनारे वाहन खड़ा न करें.

14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV Bharat)





जानिए क्या है यातायात पुलिस की अपील

यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की गई है. जिसमें कहा गया है कि 14 अगस्त की सुबह 7:00 बजे से लगभग 9:00 बजे तक स्वतंत्रता दौड़ के आयोजन को देखते हुए शहीद भगत सिंह चौक से डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक के मध्य आने-जाने से बचें. अपने निर्धारित गंतव्य तक जाने के लिए निर्धारित किए गए रास्तों का उपयोग करें.

14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने कहा है कि आयोजन के दौरान स्कूली बच्चों, NSS, NCC, स्काउट एवं गाइड के प्रतिभागियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. वाहन चालक निर्धारित डायवर्सन का पालन करते हुए यातायात पुलिस के निर्देशों एवं बैरिकेडिंग का पालन करें. आयोजन समाप्त होने के पश्चात यातायात की स्थिति सामान्य हो जाएगी.