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15 अगस्त 2026: शान से लहराया भारत का झंडा, सूरजपुर और बिलासपुर में बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा

सूरजपुर/बिलासपुर: देश कि आन-बान और शान का प्रतीक तिरंगा आज घर-घर लहरा रहा है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरा शहर तिरंगों से ढक गया है. हर उम्र के लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर उमड़ पड़े हैं. जगह-जगह देशभक्ति गीतों के जरिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

सूरजपुर में 15 अगस्त के मौके पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस तिरंगा यात्रा में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुईं. तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों सहित सभी उम्र और वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया. तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक भुलन सिंह, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

15 अगस्त 2026 (ETV Bharat)

तिरंगा यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, सड़कों पर उमड़ा यह जन सैलाब स्वतंत्रता दिवस के उत्साह और देशप्रेम की भावना को बयां कर रहा है: लक्ष्मी राजवाड़े, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

15 अगस्त 2026 (ETV Bharat)

100 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई

बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आज मिनी स्टेडियम से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. हजारों की संख्या में छात्र-छात्राओं, युवाओं और आम नागरिकों की सहभागिता से निकली इस यात्रा ने पूरे शहर को राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति के रंग में रंग दिया. यात्रा में छात्र-छात्राओं एवं नागरिकों ने 100 मीटर लंबे विशाल तिरंगे को थामकर सहभागिता की. शान से लहराता तिरंगा, देशभक्ति गीतों की गूंज और भारत माता के जयकारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर रहा.