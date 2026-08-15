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15 अगस्त 2026: नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में शान से लहराया तिरंगा, कभी माओवादियों के गढ़ रहे इलाकों में गूंजा वंदे मातरम

मंत्री केदार कश्यप ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया.

80TH ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE
15 अगस्त 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 1:48 PM IST

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दंतेवाड़ा: स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर की बदलती तस्वीर उस समय साफ दिखाई दी, जब उन इलाकों में भी शान से तिरंगा फहराया गया, जहां कभी नक्सली दहशत के कारण राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनौती माना जाता था. स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर दंतेवाड़ा के हाई स्कूल ग्राउंड में वन मंत्री केदार कश्यप ने तिरंगा फहराया. परेड की सलामी लेने के बाद मंत्री केदार कश्यप ने शहीद परिवारों से मुलाकात की और उनका सम्मान किया. उन्होंने शहीद परिवारों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया. मंत्री केदार कश्यप ने शहीद जवानों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि आज बस्तर की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसके पीछे इन जवानों की शहादत है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते.

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15 अगस्त पर शहीदों के परिवारों का सम्मान

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भी सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सम्मान और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. जिला प्रशासन के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने में मदद की जा रही है, ताकि वे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें.

आत्मसमर्पित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनके परिवारों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. उद्देश्य है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन व्यतीत करें और देश व समाज के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं: केदार कश्यप, वन मंत्री

विकास की राह पर बढ़ता बस्तर

15 अगस्त 2026 को बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लहराता तिरंगा केवल स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की नई पहचान बनकर सामने आया. कभी लाल आतंक के साए में रहने वाले क्षेत्रों में आज राष्ट्रध्वज का सम्मानपूर्वक फहराया जाना इस बात का संकेत है कि बस्तर अब भय से विश्वास, हिंसा से विकास और अलगाव से मुख्यधारा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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