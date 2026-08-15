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15 अगस्त 2026: नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में शान से लहराया तिरंगा, कभी माओवादियों के गढ़ रहे इलाकों में गूंजा वंदे मातरम

15 अगस्त 2026 ( ETV Bharat )