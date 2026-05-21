600 साल पुरानी सोने की स्याही वाली दुर्लभ पांडुलिपि, कुछ पन्ने भारत में तो कुछ अमेरिका में, जानिए खास बातें
बागपत जिले के बड़ौत स्थित शहजाद राय शोध संस्थान में संग्रहित, संरक्षण का चल रहा काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 9:20 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 9:48 AM IST
बागपत: ज्ञान भारतम् मिशन के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का कार्य देशभर में चल रहा है. ऐसी ही दुर्लभतम पांडुलिपि बागपत जिले के बड़ौत स्थित शहजाद राय शोध संस्थान में संग्रहित हैं. यह बागपत के अलावा दुनिया के दो और म्यूजियम में संग्रहित हैं.
यह कल्पसूत्र पांडुलिपि 14वीं शताब्दी की है. इसमें सोने की स्याही का प्रयोग हुआ है. उत्कृष्ट लघु चित्रों से तैयार कल्प सूत्र (Kalpa Sutra) पांडुलिपि अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है.
पांडुलिपि में 24 जैन तीर्थंकरों (विशेष रूप से भगवान महावीर) के जीवन और उनके 14 स्वप्नों का वर्णन किया गया है. इसके अलावा इसमे प्रमुख जैन आचार्यों की वंशावली. साधु-साध्वियों के लिए वर्षा ऋतु (चतुर्मास) में आचरण के नियम शामिल हैं.
शहजाद राय शोध संस्थान के निदेशक डॉ. अमित राय जैन ने बताया कि विशेष बात यह है कि इसमें लघु चित्र शैली की 150 पेंटिंग एक ही पांडुलिपि में मौजूद है. इस पांडुलिपि के पन्नों पर लाल रंग की पृष्ठभूमि में अत्यंत बारीकी से लघु चित्र उकेरे गए हैं.
चित्रों में चेहरों का नुकीलापन, उभरी हुई बड़ी आंखें और अलंकृत वस्त्र इसकी प्रमुख पहचान हैं. इस पांडुलिपि के कुछ पृष्ठ नेशनल म्यूजियम में, कुछ पृष्ठ मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट (The Met: संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन) में, कुछ पृष्ठ वर्जीनिया, कुछ पृष्ठ वाशिंगटन के संग्रहालय में संग्रहित हैं.इस दुर्लभतम पांडुलिपि के रचयिता आचार्य भद्रबाहु हैं.
शहजाद राय शोध संस्थान के निदेशक डॉ. अमित राय जैन ने बताया कि यह पांडुलिपि दुनिया की दुर्लभतम पांडुलियों में से एक है. संस्थान में संग्रहित कल्पसूत्र पांडुलिपि 14वीं शताब्दी के अंत और 15वीं सदी के दौरान समृद्ध जैन व्यापारियों (श्रावकों) ने अपनी भक्ति और पुण्य कमाने के लिए स्वर्ण की स्याही से इन ग्रंथों का निर्माण करवाया था. इन पांडुलिपियों के पन्नों पर लाल रंग की पृष्ठभूमि में अत्यंत बारीकी से लघु चित्र उकेरे गए हैं.
प्राचीन काल में ताड़ के पत्तों पर लिखने की परंपरा के कारण 14वीं सदी के बाद जब कागज का प्रयोग शुरू हुआ, तब भी पोथी (हॉरिजोंटल) आकार बनाए रखा गया.
उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के निर्देशन में पांडुलियों के संरक्षण, जियो टैगिंग, चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने भी संस्थान पहुंचकर महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की जानकारी प्राप्त की है.
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