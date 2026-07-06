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91 वर्ष के हुए 14वें बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा, अंतरराष्ट्रीय बौद्धस्थली बोधगया में विशेष पूजा-अर्चना

14वें बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा 91 वर्ष के हुए. उनके जन्मदिन पर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर दीर्घायु जीवन की कामना की गई.

DALAI LAMA 91TH BIRTHDAY
दलाई लामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 8:52 AM IST

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गया: विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा आज 91 वर्ष के हो गए. भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया में उनके जन्मदिन के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. महाबोधि मंदिर परिसर में हजारों बौद्ध भक्तों ने उनके दीर्घायु जीवन और स्वास्थ्य की कामना की.

महाबोधि मंदिर में भव्य कार्यक्रम: 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो के जन्मदिन पर महाबोधि मंदिर में विशेष बौद्ध अनुष्ठान संपन्न हुए. मंदिर परिसर व विभिन्न विहारों में प्रार्थना, दीपदान और सामूहिक मंत्रोच्चारण का कार्यक्रम आयोजित किया गया. बौद्ध भिक्षुओं ने शांति और करुणा का संदेश देते हुए दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए सामूहिक प्रार्थना की.

DALAI LAMA 91TH BIRTHDAY
दलाई लामा 91 वर्ष के हुए (ETV Bharat)

विश्व भर से जुटे बौद्ध अनुयायी: बोधगया बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. दलाई लामा के जन्मदिन पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे. तिब्बती मॉनेस्ट्री समेत विभिन्न विहारों में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. भक्तों ने दलाई लामा के पोस्टर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

दलाई लामा का जीवन परिचय: दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को पूर्वोत्तर तिब्बत के ताकत्सेर गांव में हुआ था. 1959 में चीनी आक्रमण के बाद वे भारत आए और तब से यहीं शरण में हैं. वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं. विश्व शांति और अहिंसा के प्रतीक दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

DALAI LAMA 91TH BIRTHDAY
प्रार्थना सभा का आयोजन (ETV Bharat)

बोधगया में उल्लास का माहौल: बोधगया में दलाई लामा के जन्मदिन को लेकर चारों ओर उल्लास का माहौल है. सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं. स्थानीय बौद्ध संगठनों ने भक्तों के लिए प्रसाद वितरण और मुफ्त चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया. पूरा बौद्ध परिसर रंग-बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ है.

DALAI LAMA 91TH BIRTHDAY
बौद्धस्थली बोधगया में विशेष पूजा-अर्चना (ETV Bharat)

शांति संदेश पर जोर: दलाई लामा के जन्मदिन पर बौद्ध नेताओं ने उनके संदेश पर जोर दिया कि करुणा, अहिंसा और मानवता ही विश्व शांति का आधार हैं. बोधगया के महाबोधि मंदिर में संपन्न कार्यक्रम में उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हुए सभी ने सामूहिक शांति प्रार्थना की.

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