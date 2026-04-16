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फर्रुखाबाद के 149 युवाओं को मिली 10-14 हजार तक की नौकरी, जानिए योग्यता और प्रक्रिया

फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में मिले नियुक्ति पत्र, नौकरी मिलते ही चेहरे खुशी से खिले.

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फर्रुखाबाद के 149 युवाओं को मिली नौकरी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 2:02 PM IST

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फर्रुखाबाद: जिले के 149 युवाओं को नौकरी मिल गई है. यह नौकरी उन्हें अलग-अलग पदों पर मिली है. उनका शुरुआती वेतनमान 10 हजार रुपए से 15 हजार रुपए तक है. इन युवाओं को बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में नियुक्ति पत्र थमाए गए. नियुक्ति पत्र मिलते ही युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे.

ऐसे पूरी हुई चयन प्रक्रिया: बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्व प्रताप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स से इर्ली इसीसीई चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर के 106, तकनीकी अनुदेशक के 14, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में 8 और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका में शिक्षक समेत 21 संविदा कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई. इसमें करीब एक साल का समय लगा है. ये पद हासिल करने वाले 149 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं.

कितने आवेदन आए थे: संविदा के इन पदों के लिए 3000 फॉर्म आए थे एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन से गृह विज्ञान या एनसीटी से 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य होना है. सेवायोजन वेबसाइट पर आईडी बनाकर कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. यह भर्ती इंटरव्यू के जरिए हुई है.


कितना वेतन मिलेगा: एजुकेटर का वेतन करीब 10,313 प्रति माह है. यह भर्ती इंटरव्यू से हुई है. बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक लेखाकार, ब्लॉक क्वालिटी कोर्डिनेटर पदों का वेतन करीब 11000 से 14000 के बीच है.इन पदों के लिए ओ लेवल या ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है. तकनीकी अनुदेशकों के पदों के लिए आईटीआई होना अनिवार्य है. इनका वेतन 14000 के करीब होता है. एजुकेटर पदों की भर्ती इंटरव्यू बेस पर हुई है. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हुई पदों की भर्ती मेरिट बेस से हुई है. उन्होंने बताया कि विभाग में समय-समय पर भर्ती आती रहती है. इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता यही रहती है.

नियुक्ति पत्र पाते ही खिले चेहरे: बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, विधायक भोजपुर नागेन्द्र सिंह राठौर, विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेहचन्द्र वर्मा, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी ,जिला विद्यालय निरीक्षक नरेन्द्र पाल सिंह की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं.

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