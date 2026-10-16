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अयोध्या राम मंदिर के 150 में से 148 निर्माण कार्य पूरे, 15 नवंबर तक परकोटे में फसाड लाइटिंग लगाने का टारगेट

राम मंदिर के 148 निर्माण कार्य पूरे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या : श्रीराम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है. परिसर में कुल 150 निर्माण कार्यों में से 148 पूरे हो चुके हैं. इन कार्यों को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है. शुक्रवार को श्रीराम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक दूसरे दिन भी जारी रही.

सर्किट हाउस में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर परिसर में छोटे-बड़े कुल 150 निर्माण कार्य कराए गए हैं. इनमें से 148 कार्य पूरे कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिए गए हैं. अब मुख्य रूप से परकोटे का हस्तांतरण बचा है. इसे 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.