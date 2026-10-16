अयोध्या राम मंदिर के 150 में से 148 निर्माण कार्य पूरे, 15 नवंबर तक परकोटे में फसाड लाइटिंग लगाने का टारगेट
निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया, अब ठेकेदारों के भुगतान और अन्य वित्तीय मामलों के निस्तारण पर ध्यान दिया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:02 PM IST
अयोध्या : श्रीराम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है. परिसर में कुल 150 निर्माण कार्यों में से 148 पूरे हो चुके हैं. इन कार्यों को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है. शुक्रवार को श्रीराम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक दूसरे दिन भी जारी रही.
सर्किट हाउस में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर परिसर में छोटे-बड़े कुल 150 निर्माण कार्य कराए गए हैं. इनमें से 148 कार्य पूरे कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिए गए हैं. अब मुख्य रूप से परकोटे का हस्तांतरण बचा है. इसे 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
उन्होंने बताया कि परकोटे की छत पर वाटर ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे अभी ट्रस्ट को हस्तांतरित नहीं किया गया है. इस कार्य के लिए बारिश रहित मौसम और तेज धूप की आवश्यकता है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण काम की गति प्रभावित हुई है. मौसम अनुकूल रहने पर इसे निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया जाएगा.
मंदिर और परकोटे पर फसाड लाइटिंग का काम भी 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है. निर्माण कार्यों को पूरा करने के साथ अब ठेकेदारों के भुगतान और अन्य वित्तीय मामलों के निस्तारण पर भी ध्यान दिया जा रहा है. निर्माण एजेंसी एलएंडटी की ओर से कराए गए कार्यों से संबंधित अभिलेख, ड्राइंग, डिजाइन और वित्तीय विवरणों की जांच के बाद ट्रस्ट के प्रोजेक्ट इंजीनियर उन्हें स्वीकार करते हैं. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद संबंधित कार्यों के हस्तांतरण और भुगतान संबंधी औपचारिकताएं आगे बढ़ाई जाती हैं.
निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि ऑडिटोरियम का निर्माण और रामकथा संग्रहालय का काम जारी है. रामकथा संग्रहालय की परियोजना चुनौतीपूर्ण है और इसे पूरा करने के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे. निर्माण कार्यों की प्रगति के साथ उनकी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि स्तंभ और स्मारक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. अब वहां उद्यान और हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ कार्य शेष हैं. वहीं, माधवाचार्य द्वार का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया है. उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ कार्यों में राजकीय निर्माण निगम के ठेकेदार अपेक्षित गति से काम नहीं कर पाए हैं. निर्माण में आ रही कठिनाइयों का जायजा लेने के लिए वह स्वयं मौके पर पहुंच रहे हैं, ताकि शेष कार्यों को गति देकर समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जा सके.
यह भी पढ़ें : मेरठ के LLRM के वायरोलॉजी लैब पर जांच का दबाव, 24 घंटे में मिलने वाली रिपोर्ट 2-3 दिन में मिल रही, तीमारदार परेशान