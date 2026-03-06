ETV Bharat / state

जर्जर वाहनों से मिला छुटकारा, झारखंड पुलिस को मिले 1477 नए वाहन, कानून व्यवस्था होगी मजबूत

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: झारखंड पुलिस के लिए एक अच्छी खबर है. वर्षों से जर्जर वाहनों के कारण बड़ी परेशानी झेल रहे पुलिस थानों के लिए 1477 नए वाहनों का आवंटन कर दिया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस संबंध में निर्देश भी जारी दिया है. झारखंड में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने और पुलिस पेट्रोलिंग को और प्रभावी करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों के लिए कुल 1477 नए वाहनों का आवंटन कर दिया गया है.

आवंटन वाहनों में 628 चार पहिया और 849 दो पहिया शामिल

पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. जिससे राज्य पुलिस का बेड़ा अब पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गया है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वाहनों में 628 चार पहिया और 849 दो पहिया शामिल हैं. ये वाहन राज्य के सभी जिलों में वितरित किए जाएंगे. जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में पेट्रोलिंग की पहुंच बढ़ेगी. विशेष रूप से राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर को सबसे अधिक वाहनों का आवंटन मिला है, जो इन शहरों में बढ़ते अपराध और ट्रैफिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम है.