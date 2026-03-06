ETV Bharat / state

जर्जर वाहनों से मिला छुटकारा, झारखंड पुलिस को मिले 1477 नए वाहन, कानून व्यवस्था होगी मजबूत

झारखंड पुलिस को जर्जर वाहनों से छुटकारा मिला. प्रेदश की सड़कों पर 1477 नए वाहन दौड़ेंगे. जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी.

VEHICLE ALLOCATION FOR POLICE
झारखंड पुलिस को आवंटित वाहन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 12:09 PM IST

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: झारखंड पुलिस के लिए एक अच्छी खबर है. वर्षों से जर्जर वाहनों के कारण बड़ी परेशानी झेल रहे पुलिस थानों के लिए 1477 नए वाहनों का आवंटन कर दिया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस संबंध में निर्देश भी जारी दिया है. झारखंड में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने और पुलिस पेट्रोलिंग को और प्रभावी करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों के लिए कुल 1477 नए वाहनों का आवंटन कर दिया गया है.

आवंटन वाहनों में 628 चार पहिया और 849 दो पहिया शामिल

पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. जिससे राज्य पुलिस का बेड़ा अब पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गया है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वाहनों में 628 चार पहिया और 849 दो पहिया शामिल हैं. ये वाहन राज्य के सभी जिलों में वितरित किए जाएंगे. जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में पेट्रोलिंग की पहुंच बढ़ेगी. विशेष रूप से राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर को सबसे अधिक वाहनों का आवंटन मिला है, जो इन शहरों में बढ़ते अपराध और ट्रैफिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम है.

Vehicle allocation for Police
वाहनों पर पुलिस का स्टीकर चिपकाते हुए (ईटीवी भारत)

पुलिस संघ ने किया पहल का स्वागत

झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय के इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इस पहल से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित दूरस्थ इलाकों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी. वाहनों के आवंटन से न केवल पेट्रोलिंग की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि अपराध नियंत्रण, त्वरित सहायता और यातायात प्रबंधन में भी सुधार होगा. आदेश जारी होने के बाद जिलों में वाहनों का वितरण प्रक्रिया शुरू हो गई है. इससे पुलिसकर्मियों में उत्साह है और उम्मीद है कि कानून व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव दिखेगा.

Vehicle allocation for Police
झारखंड पुलिस के लिए आवंटित वाहन (ईटीवी भारत)
किस जिले को कितना आवंटन हुआ वाहन
क्र. सं.जिलाचार पहिया वाहनदो पहिया वाहन
1.बोकारो3953
2.पश्चिमी सिंहभूम4047
3.चतरा1922
4.देवघर2839
5.धनबाद4045
6.दुमका2028
7.गढ़वा2129
8.गिरिडीह3229
9.गोड्डा1733
10.गुमला2229
11.हजारीबाग2842
12.पूर्वी सिंहभूम5189
13.जामताड़ा1418
14.खूंटी1412
15.कोडरमा1421
16.लातेहार1815
17.लोहरदगा1419
18.पाकुड़1118
19.पलामू3136
20.रामगढ़1319
21.रांची8073
22साहिबगंज1427
23.सराकेला1926
24.सिमडेगा1528
25.हेड क्वार्टर झारखंड, रांची1442

