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विरासत का मूल स्वरूप वही, आधुनिक सुविधाएं नई, 143 साल पुराने शिमला GPO का कायाकल्प

शिमला: राजधानी के ऐतिहासिक मालरोड पर स्थित 143 साल पुराना जनरल पोस्ट ऑफिस शिमला अब नए कलेवर में नजर आएगा. अंग्रेजी दौर की वास्तुकला और शिमला की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े इस भवन का करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है. खास बात यह है कि इमारत की ऐतिहासिक पहचान और मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. भवन में आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम, लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरे, नया विद्युत ढांचा और हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की सुविधा मिलेगी.

"भवन के अंदर का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और अब फिटिंग सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं. जीर्णोद्धार में भी मूल संरचना के अनुरूप देवदार और टीक की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है. भवन का ढांचा और दीवारें देवदार की लकड़ी से बनी हैं, जबकि दरवाजों और खिड़कियों में टीक की लकड़ी का उपयोग किया गया है." - चिन्मय राउत, इंजीनियर, ठेकेदार कंपनी जेएबी बिल्डर्स

जीर्णोद्धार के तहत भवन की पुरानी और कमजोर बीम हटाकर नई बीम लगाई जा रही हैं. दीवारों में आई दरारों को भरकर संरचना को मजबूती दी जा रही है. छत को भी नए सिरे से तैयार किया गया है, ताकि भवन को मौसम की मार से बचाने के साथ उसकी उम्र बढ़ाई जा सके. ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसकी मूल बनावट और डिजाइन को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

करीब डेढ़ सदी पुरानी इस इमारत पर समय और मौसम का असर साफ दिखाई देने लगा था. बारिश और बर्फबारी के दौरान छत से पानी टपकने की समस्या गंभीर हो गई थी. देवदार और टीक की लकड़ी से बनी इस ऐतिहासिक इमारत की मजबूती बनाए रखने के लिए व्यापक जीर्णोद्धार की जरूरत महसूस की गई. इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से परियोजना स्वीकृत की गई और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को काम सौंपा गया.

"जीपीओ भवन के जीर्णोद्धार का काम फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए हर महीने कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया जा रहा है और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं." - मनोहर लाल, सीनियर पोस्टमास्टर

फरवरी 2027 तक जनरल पोस्ट ऑफिस शिमला के भवन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं होने से डाक विभाग की मुश्किलें भी बढ़ी हैं. जीपीओ में कार्यरत 150 से ज्यादा कर्मचारियों को एजी चौक डाक शाखा और आसपास के किराए के भवनों में शिफ्ट करना पड़ा है. भवन खाली होने के बाद से विभाग वैकल्पिक परिसरों में कामकाज चला रहा है और किराए का अतिरिक्त बोझ भी उठा रहा है. ऐसे में अब सबकी नजरें फरवरी तक जीर्णोद्धार पूरा होने पर टिकी हैं.

विरासत का चेहरा वही, सुरक्षा और सुविधाएं आधुनिक

जीर्णोद्धार के बाद जीपीओ की बाहरी ऐतिहासिक पहचान बरकरार रहेगी, जबकि अंदर की सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. भवन का पुराना विद्युत ढांचा बदला जा रहा है और सुरक्षित बिजली व्यवस्था स्थापित की जा रही है. आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम के साथ फायर और साउंड अलार्म लगाए जा रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 6 नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा भवन में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध होगी. कर्मचारियों और डाकघर आने वाले लोगों की सुविधा के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है. इससे भवन के अंदर तापमान और हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. इस तरह ऐतिहासिक इमारत की पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक कार्यस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है.

फरवरी 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य (ETV Bharat)

"जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद शिमला का ऐतिहासिक जीपीओ अपनी पुरानी वास्तुकला को सहेजते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से कामकाज के लिए तैयार होगा. इससे न सिर्फ डाक विभाग के कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिलेगा, बल्कि मालरोड की इस ऐतिहासिक धरोहर को भी नया जीवन मिलेगा." - मनोहर लाल, सीनियर पोस्टमास्टर

1972 की आग में भी बचा रहा था मूल अग्रभाग

शिमला जीपीओ का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है. साल 1972 में भवन के एक हिस्से में आग लग गई थी. इसके बाद मरम्मत करवाई गई, लेकिन इमारत का मूल अग्रभाग सुरक्षित रखा गया. मौजूदा जीर्णोद्धार में भी इसी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है.

नवंबर 2025 में खाली करवाया था पूरा भवन

जीपीओ के जीर्णोद्धार का काम साल 2024 में शुरू हुआ था. परियोजना को साल 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन काम तय समय सीमा में पूरा नहीं हो सका. शुरुआत में ऊपरी मंजिलों पर काम किया गया, जबकि निचली मंजिल पर डाक विभाग का कामकाज जारी रहा. बाद में नवंबर 2025 में पूरे भवन को खाली करवाकर जीर्णोद्धार का काम आगे बढ़ाया गया. भवन खाली होने के बाद 150 से ज्यादा कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा. इससे डाक विभाग को वैकल्पिक परिसरों में कामकाज चलाना पड़ रहा है. परियोजना की प्रगति और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए डाक विभाग और सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी हर महीने मौके का निरीक्षण कर रहे हैं.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा भवन (ETV Bharat)

शिमला जीपीओ की ऐतिहासिक विरासत