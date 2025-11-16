ETV Bharat / state

एएसपी रैंक के 142 RPS अधिकारियों के तबादले, तीन अधिकारियों को नई महिला बटालियन का अतिरिक्त चार्ज

इसके अलावा राजेंद्र सिंह को एएसपी (पीटीएस), किशनगढ़, सत्यप्रकाश मीणा को एएसपी (अभय कमांड कंट्रोल सेंटर), भरतपुर, महेंद्र कुमार को त्वरित अनुसंधान सेल, अलवर, प्रदीप सिंह को जेल निदेशालय, जयपुर, राजेंद्र सिंह को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, जयपुर और संजीव कुमार को महिला अपराध अनुसंधान सेल, जयपुर (उत्तर) लगाया गया है.इसी प्रकार, अतुल अग्रे को एसओजी, जयपुर, नीरज कुमारी शर्मा को महिला अपराध अनुसंधान सेल, जोधपुर (पश्चिम), जोगेंद्र सिंह को पुलिस कमांडो ट्रैनिंग स्कूल, जोधपुर, श्याम सुंदर विश्नोई को एसओजी, अजमेर, पार्थ शर्मा को एडिशनल डीसीपी, जयपुर कमिश्नरेट, बंशी लाल को त्वरित अनुसंधान सेल, राजसमंद, हरिराम मीणा को पीटीएस, भरतपुर, कमल प्रसाद मीणा को महिला अपराध अनुसंधान सेल, टोंक, बलराम सिंह को आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, प्रमोद कुमार को लीव रिजर्व (सीआईडी-सीबी), जयपुर, जितेंद्र कुमार को इंटेलिजेंस ट्रैनिंग अकादमी, जयपुर लगाया गया है.

वहीं विमल सिंह को एएसपी, कुचामन, मोटाराम बेनीवाल को एएसपी, लीव रिजर्व (पीएचक्यू), पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी को एएसपी, मालपुरा, जनेश सिंह तंवर को एएसपी (एचसीएमयू), जयपुर, अरविंद विश्नोई को एएसपी, हनुमानगढ़, सौरभ कोठरी को एएसपी (सीआईडी-एसएसबी), जयपुर, लोकेश मीणा को एएसपी, नीमकाथाना, गिरधारी लाल शर्मा को एएसपी (त्वरित अनुसंधान सेल), सीकर, कन्हैया लाल मीणा को डिप्टी कमांडेंट, एमबीसी, बांसवाड़ा, नेहा अग्रवाल को एएसपी (सीआईडी-सीबी), जयपुर, चिरंजीलाल मीणा को एएसपी (सीआईडी-एसएसबी), जयपुर, गुरुशरण राव को एडिशनल डीसीपी (त्वरित अनुसंधान सेल), जयपुर, स्वाति शर्मा को एएसपी, अभय कमांड कंट्रोल सेंटर, उदयपुर, विक्रम सिंह भाटी को एएसपी (एचसीएमयू), जोधपुर लगाया गया है.

तबादला सूची के अनुसार, राजीव कुमार परिहार को डिप्टी कमांडेंट, अमृता देवी महिला बटालियन, प्रीति कांकाणी को डिप्टी कमांडेंट, पद्मिनी महिला बटालियन, सीकर और यशपाल त्रिपाठी को डिप्टी कमांडेंट कालीबाई महिला बटालियन, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.इस सूची के अनुसार, दिनेश कुमार यादव को एएसपी डीग, महेश मीणा को एडिशनल डीसीपी, जयपुर पूर्व, प्रमोद कुमार शर्मा को एएसपी (एचसीएमयू), अजमेर, मुकेश कुमार सोनी को एएसपी (एसओजी), उदयपुर, बुद्धराज खटीक को एएसपी, सहाड़ा (भीलवाड़ा), रोशनलाल पटेल को एएसपी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, सुरेंद्र कुमार कुमावत को एएसपी (एटीएस), बीकानेर, अदिति चौधरी को एएसपी (त्वरित अनुसंधान सेल), बूंदी लगाया गया है.

जयपुर: सरकार ने पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव करते हुए एएसपी स्तर के आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. गृह विभाग की ओर से रविवार को जारी इस बंपर तबादला सूची में 142 आरपीएस अधिकारियों के नाम हैं. वहीं, नवगठित दो महिला बटालियन का भी तीन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. गृह (पुलिस) विभाग के संयुक्त सचिव आनंदीलाल वैष्णव ने एएसपी रैंक के आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है.

वहीं प्रयागराज को सीआईडी-सीबी (एसआर अनुभाग), जयपुर, यशोधनपाल को सीआईडी एसएसबी (सुरक्षा), जयपुर, अशोक चौहान को एसओजी, जयपुर, तरुणकांत सोमानी को एसओजी, कोटा, रवींद्र यादव को अभय कमांड कंट्रोल सेंटर, सवाई माधोपुर, नरेश शर्मा को डिप्टी कमांडेंट, एसडीआरएफ, जयपुर, रामप्रताप को सीआईडी-एसएसबी जोन, बीकानेर, राजवीर सिंह को महिला अपराध अनुसंधान सेल, झुंझुनू, विजय सिंह को एसओजी, जयपुर, राजेंद्र सिंह को एडिशनल डीसीपी, कंट्रोल रूम, जयपुर कमिश्नरेट और खान मोहम्मद को अभय कमांड कंट्रोल सेंटर, अजमेर लगाया गया है.जबकि, घनश्याम वर्मा को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, आदर्श चौधरी को सीआईडी-एसएसबी जोन, भरतपुर, सुरेश जैफ को अपराध एवं सतर्कता, जयपुर रेंज, गिर्राज प्रसाद मीणा को त्वरित अनुसंधान सेल, धौलपुर, संदीप सारस्वत को संगठित अपराध, जयपुर कमिश्नरेट, माधुरी वर्मा को महिला अपराध अनुसंधान सेल, उदयपुर, दिनेश कुमार मीणा को लीव रिजर्व (सिविल राइट्स), पुलिस मुख्यालय, जयपुर, हरफूल सिंह को एएसपी बालोतरा, नारायण सिंह राजपुरोहित को एएसपी डिस्कॉम, जोधपुर, किरण को त्वरित अनुसंधान सेल, बीकानेर लगाया गया है.

इसके अलावा नीलम चौधरी को महिला अपराध अनुसंधान सेल, गंगानगर, सुनीता मीणा को कम्युनिटी पुलिसिंग (पुलिस मुख्यालय), जयपुर, शालिनी सक्सेना को सीआईडी-एसएसबी, जयपुर, शाहना खानम को एसओजी, जोधपुर, नविता खोखर को सीआईडी-सीबी (स्क्रूटनी सेल), जयपुर, गोपाल सिंह भाटी को कमांडेंट, पुलिस कमांडो ट्रैनिंग सेंटर, जोधपुर, प्रेम धणदे को एडिशनल डीसीपी, अभय कमांड कंट्रोल सेंटर, जोधपुर, महेंद्र सिंह राजवी को डिप्टी कमांडेंट, तृतीय बटालियन (आरएसी), बीकानेर, हितेश मेहता को लीव रिजर्व (सीआईडी सीबी), जयपुर लगाया गया है.जबकि, भागचंद मीणा को एएसपी, झालावाड़, रिछपाल सिंह चारण को राजगढ़, चूरू, किशोरी लाल को महिला अपराध अनुसंधान सेल, सीकर, नीतिराज सिंह को एडिशनल डीसीपी, अपराध एवं सतर्कता, जयपुर कमिश्नरेट, नियति शर्मा को महिला अपराध अनुसंधान सेल, कोटा, विजय सिंह मीणा को एएसपी, सवाई माधोपुर, रामकुमार कस्वां को लीगल सेल (पुलिस मुख्यालय), जयपुर, राजीव कुमार परिहार को डिप्टी कमांडेंट, प्रथम बटालियन, आरएसी, जोधपुर, गणपति महावर को अभय कमांड कंट्रोल सेंटर, भरतपुर, नरपत सिंह को एएसपी बांसवाड़ा, हेमंत कुमार को त्वरित अनुसंधान सेल, भीलवाड़ा, सैयद मुस्तफा अली जैदी को सीआईडी-एसएसबी, जयपुर, चंचल मिश्रा को एएसपी (मुख्यालय) कोटा, ममता सारस्वत को पुलिस परामर्श एवं सहायता केंद्र, बीकानेर, जिज्ञासा को एडिशनल डीसीपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, जयपुर दक्षिण, पूनम चंद विश्नोई को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर लगाया गया है.

सूची के अनुसार, शिल्पा चौधरी को जयपुर विकास प्राधिकरण, दीप्ती जोशी को राज्य महिला आयोग, नीरज पाठक को एडिशनल डीसीपी, जयपुर (उत्तर-प्रथम) के पद पर लगाया गया है.वहीं, ताराचंद चौधरी को एएसपी, कारागार विभाग, जयपुर, मनोज चौधरी को लीव रिजर्व, कानून-व्यवस्था, जयपुर, देवेंद्र कुमार शर्मा को एएसपी, अपराध एवं सतर्कता, भरतपुर रेंज, दुर्गसिंह राजपुरोहित को लीव रिजर्व (एटीएस), जयपुर, रेवंत दान को एएसपी, जैसलमेर, पवन कुमार जैन को डिप्टी कमांडेंट, द्वितीय बटालियन, आरएसी, कोटा, रवींद्र सिंह को सीआईडी सीबी, रेंज सेल, कोटा, ओमप्रकाश मीणा को एएसपी वैर, भंवरलाल को लीव रिजर्व, बीकानेर रेंज, रामेश्वरलाल मेघवाल को रायसिंहनगर (गंगानगर), रघुवीर प्रसाद सैनी को पुलिस दूरसंचार, जयपुर, संतराम मीणा को त्वरित अनुसंधान सेल, करौली, ज्ञानचंद को डिप्टी कमांडेंट, सातवीं बटालियन, आरएसी, भरतपुर, कीर्ति सिंह को विभागीय जांच प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, सुनील कुमार पंवार को एडिशनल डीसीपी, मुख्यालय, जोधपुर कमिश्नरेट, नाजिम अली को कोटपूतली लगाया गया है.

वहीं वैभव शर्मा को धौलपुर, नितेश आर्य को बाड़मेर, जस्साराम बोस को महिला अपराध अनुसंधान केंद्र, सिरोही, प्रभुलाल धानियां को सिरोही, किशोर सिंह को महिला अपराध अनुसंधान सेल, बाड़मेर, लोकेंद्र दादरवाल को एएसपी, एसओजी, रतनगढ़ (चूरू), बाबूलाल मीणा को उच्चैन, अब्दुल आहद खान को महिला अपराध अनुसंधान सेल, अलवर, रतनलाल चावला को एएसपी, सलूंबर, बनवारी लाल मीणा को बीकानेर ग्रामीण, कैलाश सिंह सांदू को सीआईडी सीबी, रेंज सेल, अजमेर, नेमीचंद खारिया को परबतसर, जितेंद्र कुमार जैन को एएसपी, अपराध एवं सतर्कता, अजमेर रेंज, विजय कुमार सांखला को केकड़ी, आशाराम चौधरी को नागौर, सुमित कुमार को लीव रिजर्व, डीजीपी ऑफिस, जयपुर, धर्मेंद्र कुमार यादव को एएसपी, भरतपुर, राजेश कुमार गुप्ता को एडिशनल डीसीपी, जयपुर (पश्चिम), आलोक कुमार सिंघल को एडिशनल डीसीपी, जयपुर (पूर्व), तेज कुमार पाठक को सीआईडी-एसएसबी (मुख्यमंत्री सुरक्षा), जयपुर और सतीश कुमार यादव को सीआईडी-एसएसबी, सतर्कता, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर लगाया गया है.

इस तबादला सूची में डॉ. तेजपाल सिंह को सीकर, गजेंद्र सिंह जोधा को प्रतापगढ़, मिताली गर्ग को लीव रिजर्व (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, जयपुर, लालचंद कायल को खैरथल, रतनलाल भार्गव को टोंक, बृजेंद्र सिंह भाटी को लाइसेंसिंग, जयपुर कमिश्नरेट, ओमेंद्र सिंह को एटीएस, कोटा, शोजीलाल मीणा को एसओजी, जयपुर, यश्विनी राजौरिया को मेला प्राधिकरण, जयपुर, किशोर कुमार बुटोलिया को महिला अपराध अनुसंधान सेल, भिवाड़ी, प्रियंका कुमावत को महिला अपराध अनुसंधान सेल, अजमेर, योगेंद्र कुमार फौजदार को महिला अपराध अनुसंधान सेल, दौसा, हिम्मत सिंह, त्वरित अनुसंधान सेल, बारां और महावीर सिंह को सिविल राइट्स, पुलिस मुख्यालय, जयपुर लगाया गया है.