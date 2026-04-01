दिल्ली पुलिस में 14,140 पद खाली, ACP-स्तर के पदों पर भी कमी; राज्यसभा में मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी
दिल्ली पुलिस में 97,331 स्वीकृत पदों के मुकाबले 12 मार्च 2026 तक 14,140 पद खाली हैं.
Published : April 1, 2026 at 10:19 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि दिल्ली पुलिस में 97,331 स्वीकृत पदों के मुकाबले 12 मार्च 2026 तक 13,958 पद खाली हैं. एसीपी स्तर पर 346 में से 152 पद रिक्त हैं, जबकि अतिरिक्त डीसीपी और उससे ऊपर के 168 पदों में 30 खाली हैं. यानी कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस में 97,331 स्वीकृत पदों के मुकाबले 14,140 पद खाली हैं.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. जिनमें अपराध की ज़्यादा संभावना वाले इलाकों की पहचान करना, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने तथा अपराध रोकने के लिए पिकेट, पैदल गश्त, PCR वैन और आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों जैसे पुलिस संसाधनों को तैनात करना शामिल है.
नित्यानंद राय ने आगे बताया कि राजधानी के थानों में महिला हेल्प डेस्क, पर्याप्त स्टाफ और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं. साथ ही दिल्ली के सभी 15 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन संचालित हो रहे हैं. कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान, पिकेट ड्यूटी, फुट पेट्रोलिंग, पीसीआर व ERV तैनाती, अपराधियों की निगरानी और कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं.
राजधानी में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ 65 हजार से ज्यादा मामले
दिल्ली में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर संसद में पेश आंकड़ों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पिछले तीन वर्षों में इन वर्गों के खिलाफ कुल 65,534 मामले दर्ज किए गए. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ 13,208, बच्चों के खिलाफ 7,769 और बुजुर्गों के खिलाफ 1,361 मामले दर्ज हुए. वर्ष 2024 में महिलाओं के 13,195, बच्चों के 7,636 और बुजुर्गों के 1,267 मामले सामने आए. वहीं, 2025 में महिलाओं के 12,458, बच्चों के 7,413 और बुजुर्गों के 1,227 मामले दर्ज किए गए.
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