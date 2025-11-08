ETV Bharat / state

निफ्ट का 14वां दीक्षा समारोह; 141 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, इस साल 24 लाख तक का प्लेसमेंट

निफ्ट का 14वां दीक्षा समारोह ( Photo credit: ETV Bharat )