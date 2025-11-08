निफ्ट का 14वां दीक्षा समारोह; 141 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, इस साल 24 लाख तक का प्लेसमेंट
फैशन, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, कम्युनिकेशन के छात्रों को किया गया गया सम्मानित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 12:24 PM IST
रायबरेली: राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) रायबरेली का 14वां दीक्षा समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ. इस दौरान निफ्ट की डायरेक्टर डॉ. जोनाली डी. बाजपेयी समेत विशिष्ट अतिथि और लेदर इंडस्ट्री से जुड़े लोग मौजूद रहे. वहीं, समारोह में संस्थान के पांचों विभागों के 141 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान प्रदान की गई. जिसमें 28 छात्र फैशन मैनेजमेंट स्टडीज, 28 विद्यार्थी फैशन एवं लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, 27 कम्युनिकेशन, 33 फैशन डिजाइन और 25 छात्र लेदर डिजाइन के रहे.
निफ्ट की डॉ. जोनाली डी. बाजपेयी निदेशक ने बताया कि इस वर्ष संस्थान के 85 प्रतिशत बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है. बाकी बचे 15 प्रतिशत हायर स्टडी या अपने स्टार्टअप में जा रहे हैं. इस साल का प्लेसमेंट अधिकतम 24 लाख रहा है.
उन्होंने कहा कि दीक्षा समारोह में यूजी के चार अलग-अलग कोर्स और एक पीजी के छात्र को उनकी एकेडेमिक विशिष्टता के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है. हमारे स्नातक विद्यार्थी भारत की रचनात्मक ऊर्जा और नवोन्मेषी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे एनआईएफटी रायबरेली की उत्कृष्टता और मूल्यों को विश्व पटल पर ले जाएंगे.
समारोह की अध्यक्षता प्रो. डॉ. जोनाली डी. बाजपेयी, निदेशक, एनआईएफटी ने कहा कि रायबरेली परिसर सतत डिजाइन, उद्यमिता प्रोत्साहन और डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. इस वर्ष कुल 141 विद्यार्थियों को पांच विभागों से उपाधियां प्रदान की गईं.
दीक्षा समारोह में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जयश्री जयसवाल फैशन कम्यूनिकेशन विभाग, असाधारण सेवा पुरस्कार एम. हेमनाथ फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन पुरस्कार अर्जुन शुक्ला, देविना विजयवर्गिया, पुनीत कुमार, मेहरूख फातिमा, विदूषी गुप्ता से सम्मानित किया गया. मेधावी छात्र पुरस्कार एम. हेमनाथ, अर्जुन शुक्ला, आदित्य भटनागर, जैश्री जायसवाल, श्रुति कुमारी, पुनीत कुमार, जयेश यशवंत नागे, प्रणय कुमार, हिमांशु कृष्णन और साक्षी सेठी को दिया गया.
मुख्य अतिथि गणेश सुब्रमण्यम, संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टाइलुमिया ने कहा कि फैशन का भविष्य उन रचनाकारों का है जो सृजनशीलता को तकनीक और जिम्मेदारी के साथ जोड़ते है. आपके विचार एक सतत और नवाचारयुक्त विश्व निर्माण में योगदान दे सकते हैं.
अंजलि शर्मा डिजाइनर ने कहा, डिजाइन का मूल भाव संवेदना और संबंध है. आपकी रचनाएं ऐसी कहानियां कहें जो लोगों को प्रेरित करे और समुदायों को सशक्त बनाएं. रायबरेली ने हमेशा रचनात्मकता, समावेशन और नवाचार के मूल्यों को सशक्त किया है. यह परिसर पूरे एन.आई.एफ.टी. नेटवर्क के लिए प्रेरणा का केन्द्र है.
