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हाथियों के श्रृंगार की 37 क्विंटल चांदी देश को की दान: सीकर के अंतिम राजा कल्याण सिंह की 140वीं जयंती पर जानें त्याग की कहानी

शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उल्लेखनीय योगदान: राठौड़ ने बताया कि साल 1954 तक सीकर शहर पर 11 राजाओं ने राज किया था. सीकर के अंतिम राजा राव राजा कल्याण सिंह थे. 15 जून 1954 को राव राजा कल्याण सिंह ने अपने शासन की बागडोर राज्य सरकार को सौंप दी थी.

सीकर विकास मंच के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राठौड़ ने बताया कि राव राजा कल्याण सिंह सीकर के दसवें शासक राव राजा माधव सिंह बहादुर के दत्तक पुत्र थे. उनके पिता ठाकुर बलवान सिंह, माधव सिंह के भाई थे. संतान नहीं होने के कारण माधव सिंह ने कल्याण सिंह को गोद लिया था. उन्हें 9 जुलाई 1922 को सीकर की गद्दी सौंपी गई. इसके बाद उन्होंने करीब 32 वर्षों तक सीकर का नेतृत्व किया और विकास की नई दिशा दी. उनके शासनकाल को सीकर के आधुनिक विकास की नींव रखने वाला दौर माना जाता है.

सीकर: शिक्षा नगरी के रूप में देशभर में पहचान रखने वाले सीकर के अंतिम शासक राव राजा कल्याण सिंह की आज 140वीं जयंती है. इनका जन्म 20 जून 1886 को दीपपुरा में हुआ था. राव राजा कल्याण सिंह केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी समाज सुधारक, शिक्षा प्रेमी और जनकल्याण के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे.

विद्यालयों की स्थापना को दी प्राथमिकता: उन्होंने बताया कि उस समय जब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सीमित थी, तब उन्होंने विद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता दी. विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई बड़े कदम उठाए और विद्यालय शुरू करवाए. समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उनके प्रयासों ने सीकर को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई. यही कारण है कि आज सीकर को देशभर में शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है. राव राजा कल्याण सिंह सामाजिक सुधारों के भी समर्थक थे. उन्होंने बालिका हत्या जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया.

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भारत-पाक युद्ध के दौरान 37 क्विंटल चांदी दान की: देशभक्ति की भावना भी उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान रही. वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान जब देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार को 37 क्विंटल चांदी दान की. यह चांदी जयपुर भेजकर रक्षा कोष में जमा करवाई गई थी. बताया जाता है कि यह चांदी उनके दरबार में हाथियों के श्रृंगार में उपयोग होती थी, लेकिन राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने बिना किसी संकोच के इसे देश की सेवा में समर्पित कर दिया.

भगवान गोपीनाथ को मानते थे आराध्य: भगवान गोपीनाथ जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा भी जनमानस में आज तक चर्चित है. वे कहते थे कि सीकर के वास्तविक राजा भगवान गोपीनाथ हैं और स्वयं को उनका सेवक मानते थे. उनकी यह परंपरा आज भी कायम है और शहर में अक्सर 'सीकर का राजा, गोपीनाथ राजा' का उद्घोष सुनाई देता है.