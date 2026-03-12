ETV Bharat / state

धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों की मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल जब्त

धनबादः मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने गुरुवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल जब्त किया. पूजा टॉकीज इलाके में गोपनीय सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में करीब 1400 किलो मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल के 6 टिन बरामद किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत 2 से 3 लाख रुपये बताई जा रही है.

छापेमारी का नेतृत्व कर रहे फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ. राजा कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार से आने वाली बुंदेला एसी बस के जरिए यह पनीर धनबाद लाया जा रहा था. आशंका है कि इसे शहर के विभिन्न बाजारों में खपाने की तैयारी थी. सूचना मिलने के बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस से पूरी खेप को जब्त कर लिया.

मौके पर ही पनीर की प्राथमिक जांच के लिए स्टार्च टेस्ट किया गया, जिसमें सभी नमूने फेल पाए गए. शुरुआती जांच में पनीर के मिलावटी और निम्न गुणवत्ता के होने की पुष्टि हुई. जब्त खाद्य सामग्री के नमूनों को आगे की विस्तृत जांच के लिए स्टेट फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री, रांची भेज दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक लैब रिपोर्ट आने के बाद संबंधित आपूर्तिकर्ताओं और कारोबारियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

छापेमारी के दौरान बस के ड्राइवर, खलासी और अन्य स्टाफ को सदर थाना में रखा गया है, जहां पूछताछ चल रही है. बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई तय है. फूड सेफ्टी अधिकारी के मुताबिक एफएसएल लाइसेंस और बिना फूड परमिट के कोई भी खाद्य पदार्थों का परिवहन नहीं कर सकते हैं.