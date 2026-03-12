धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों की मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल जब्त
धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल जब्त किया. जिसकी अनुमानित कीमत 2-3 लाख रुपये बताई गई है.
Published : March 12, 2026 at 1:22 PM IST
धनबादः मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने गुरुवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल जब्त किया. पूजा टॉकीज इलाके में गोपनीय सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में करीब 1400 किलो मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल के 6 टिन बरामद किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत 2 से 3 लाख रुपये बताई जा रही है.
फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पूरी खेप जब्त की
छापेमारी का नेतृत्व कर रहे फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ. राजा कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार से आने वाली बुंदेला एसी बस के जरिए यह पनीर धनबाद लाया जा रहा था. आशंका है कि इसे शहर के विभिन्न बाजारों में खपाने की तैयारी थी. सूचना मिलने के बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस से पूरी खेप को जब्त कर लिया.
जांच में पनीर में मिलावट होने की पुष्टि हुई
मौके पर ही पनीर की प्राथमिक जांच के लिए स्टार्च टेस्ट किया गया, जिसमें सभी नमूने फेल पाए गए. शुरुआती जांच में पनीर के मिलावटी और निम्न गुणवत्ता के होने की पुष्टि हुई. जब्त खाद्य सामग्री के नमूनों को आगे की विस्तृत जांच के लिए स्टेट फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री, रांची भेज दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक लैब रिपोर्ट आने के बाद संबंधित आपूर्तिकर्ताओं और कारोबारियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
छापेमारी के दौरान बस के ड्राइवर, खलासी और अन्य स्टाफ को सदर थाना में रखा गया है, जहां पूछताछ चल रही है. बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई तय है. फूड सेफ्टी अधिकारी के मुताबिक एफएसएल लाइसेंस और बिना फूड परमिट के कोई भी खाद्य पदार्थों का परिवहन नहीं कर सकते हैं.
आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई
कार्रवाई के दौरान डीएसपी-2 धीरेंद्र बंका, मनोज पांडे और धनबाद थाना प्रभारी एसआई देव आनंद यादव समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. छापेमारी के बाद बरटांड़ बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
