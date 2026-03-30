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हांसी में 140 साल पुराना रेलवे का माल गोदाम सातरोड हुआ शिफ्ट, कारोबारियों की लागत बढ़ी, मजदूरों के सामने रोजगार का संकट

बंद पड़ा हांसी का माल गोदाम ( Etv Bharat )

हांसीः हांसी रेलवे स्टेशन पर स्थित 140 साल पुराना माल गोदाम बंद होने से स्थानीय स्तर पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है. इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मजदूरों और व्यापारियों पर पड़ा है, जो वर्षों से इस गोदाम पर निर्भर थे. अब मजदूर यहां से पलायन कर चुके हैं. दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार हुआ प्रभावित: आपको बता दें कि गोदाम को अब हिसार के सातरोड में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे हांसी में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ है. पीढ़ियों से यहां काम कर रहे मजदूर अब बेरोजगारी के कारण यहां से पलायन कर चुके हैं. रोज की कमाई पर निर्भर इन मजदूरों के सामने अब अपने परिवार का पालन-पोषण करना बड़ी चुनौती बन गई है.