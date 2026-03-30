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हांसी में 140 साल पुराना रेलवे का माल गोदाम सातरोड हुआ शिफ्ट, कारोबारियों की लागत बढ़ी, मजदूरों के सामने रोजगार का संकट

हांसी में रेलवे का 140 साल पुराना माल गोदाम दूसरे जगह शिफ्ट होने से कारोबारी, मजदूरों सहित स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

HANSI MALL GODAM CLOSED
बंद पड़ा हांसी का माल गोदाम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 30, 2026 at 8:55 PM IST

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हांसीः हांसी रेलवे स्टेशन पर स्थित 140 साल पुराना माल गोदाम बंद होने से स्थानीय स्तर पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है. इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मजदूरों और व्यापारियों पर पड़ा है, जो वर्षों से इस गोदाम पर निर्भर थे. अब मजदूर यहां से पलायन कर चुके हैं.

दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार हुआ प्रभावित: आपको बता दें कि गोदाम को अब हिसार के सातरोड में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे हांसी में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ है. पीढ़ियों से यहां काम कर रहे मजदूर अब बेरोजगारी के कारण यहां से पलायन कर चुके हैं. रोज की कमाई पर निर्भर इन मजदूरों के सामने अब अपने परिवार का पालन-पोषण करना बड़ी चुनौती बन गई है.

हांसी का माल गोदाम बंद होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी (Etv Bharat)

वैकल्पिक रोजगार की मांगः व्यापारियों के जिला प्रधान प्रवीण तायल और मजदूर सुभाष ने बताया कि "माल गोदाम बंद होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पहले जहां माल की ढुलाई और भंडारण की सुविधा हांसी में ही उपलब्ध थी, अब उन्हें सातरोड तक जाना पड़ रहा है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ गई है. व्यापारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए वैकल्पिक रोजगार या कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके."

Hansi Mall godam Closed
हांसी स्टेशन (Etv Bharat)

1880 के दशक में बना था हांसी माल गोदामः अगर इस माल गोदाम के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था. उस समय यह गोदाम व्यापार और माल ढुलाई का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था. यहां से अनाज, कृषि उत्पाद, यूरिया और अन्य सामान रेल के माध्यम से दूर-दराज इलाकों तक भेजा जाता था. अब गोदाम के बंद होने से न सिर्फ रोजगार पर असर पड़ा है, बल्कि हांसी के व्यापारिक महत्व को भी झटका लगा है.

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