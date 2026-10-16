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करनाल में जुआ खेलते 14 युवक गिरफ्तार, 1.87 लाख रुपये बरामद​

Gamblers arrested in Karnal ( ETV Bharat )

करनाल: जिले में गैरकानूनी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करनाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. सदर बाजार चौकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शालीमार कॉलोनी के एक मकान में दबिश देकर जुआ खेल रहे 14 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए हैं.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई: करनाल ​सदर बाजार चौकी प्रभारी एएसआई सतीश कुमार ने जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक करन गोयल के निर्देशन में जिले में जुए, सट्टेबाजी और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत गत रात्रि जब पुलिस टीम सदर बाजार क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि शालीमार कॉलोनी के एक मकान के अंदर कुछ लोग बड़ी मात्रा में दांव पर पैसे लगाकर जुआ खेल रहे हैं. ​सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस टीम ने तुरंत प्रभाव से उक्त मकान पर रेड की. पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी 14 आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया.