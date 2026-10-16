करनाल में जुआ खेलते 14 युवक गिरफ्तार, 1.87 लाख रुपये बरामद
करनाल में जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. पुलिस ने मकान पर छापा मारा, 14 युवक गिरफ्तार. 1.87 लाख रुपये बरामद.
Published : October 16, 2026 at 8:17 PM IST
करनाल: जिले में गैरकानूनी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करनाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. सदर बाजार चौकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शालीमार कॉलोनी के एक मकान में दबिश देकर जुआ खेल रहे 14 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए हैं.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई: करनाल सदर बाजार चौकी प्रभारी एएसआई सतीश कुमार ने जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक करन गोयल के निर्देशन में जिले में जुए, सट्टेबाजी और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत गत रात्रि जब पुलिस टीम सदर बाजार क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि शालीमार कॉलोनी के एक मकान के अंदर कुछ लोग बड़ी मात्रा में दांव पर पैसे लगाकर जुआ खेल रहे हैं. सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस टीम ने तुरंत प्रभाव से उक्त मकान पर रेड की. पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी 14 आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया.
बरामदगी का विवरण: तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से जुए में इस्तेमाल होने वाले 751 ताश के पत्ते और दांव पर लगाए गए 1 लाख 87 हजार रुपये की नकदी बरामद की. पुलिस द्वारा पकड़े गए 14 आरोपियों की पहचान इस प्रकार है.
- अरुण (निवासी शक्ति नगर, रामनगर)
- कपिल उर्फ रिंकू (निवासी काछवा रोड, रामनगर)
- नरेंद्र कुमार (निवासी डाकखाने के पास, रामनगर)
- जतिन (निवासी वास्तु सोसाइटी, सेक्टर-35)
- नवीन (निवासी प्रेम नगर)
- रवि, अभिषेक, मांगे राम, प्रवीण और राजकुमार (सभी निवासी हांसी रोड
- अश्वनी कुमार (निवासी शिव कॉलोनी)
- मिंटू और अजय (निवासी गप्पू वाला बाग, शिवाजी कॉलोनी)
- अजीत (निवासी शिवाजी कॉलोनी, विश्वकर्मा मंदिर के पास, करनाल)
कानूनी कार्रवाई और पुलिस की अपील: पुलिस ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ थाना शहर में जुए अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. सभी आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया है. करनाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके लिए पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं. साथ ही, पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जुआ और सट्टेबाजी जैसी सामाजिक कुरीतियों से दूर रहें तथा यदि उनके आसपास इस प्रकार की कोई अवैध गतिविधि होती है, तो इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें ताकि समय रहते सख्त कदम उठाए जा सकें.
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