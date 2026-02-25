ETV Bharat / state

हरिद्वार में लोगों से गाली गलौज कर रहे 14 नशेड़ी गिरफ्तार, नैनीताल में ड्रग स्मगलर अरेस्ट

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार का विरोध करना मोहल्लावासियों को भारी पड़ गया. 23 फरवरी की रात पड़ोसियों और एक महिला के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हंगामे में बदल गया. लोगों ने महिला पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, लेकिन महिला ने अपने दर्जनों परिचितों को मौके पर बुला लिया. धक्का मुक्की और गाली गलौज के बीच हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपियों का शांतिभंग में चालान किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, देर रात सूचना मिली कि कनखल के सागरावाला मोहल्ले में कुछ लोग नशे के कारोबार और कारोबार में संलिप्त एक महिला का विरोध कर रहे हैं. आरोप है कि विरोध होने पर महिला ने अपने परिचितों को मौके पर बुला लिया. सभी लोग नशे में धुत थे. इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और सड़क पर जमकर शोर शराबा शुरू हो गया.

देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया. धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक के बीच मारपीट की नौबत आ गई. मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया और अन्य लोग घरों से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही कनखल थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने.

इसके बाद पुलिस ने मौके से मोहम्मद मुन्ना, शंकर तोमर, दीपक कोहरी, मोहम्मद छोटा, दीपक राजपूत, सौरभ, सूरज आर्या, विजय चौहान, विकास कुमार, सुमित, अमन सैनी, आशीष, गोपी चौहान, और महिला अनीता उर्फ नीता को गिरफ्तार किया गया.

कनखल थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में सभी आरोपियों का चालान किया गया है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है. साथ ही यदि किसी प्रकार के अवैध नशे के कारोबार की पुष्टि होती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.