ETV Bharat / state

14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने छात्रा को कोचिंग से लौटने के दौरान जबरन पकड़ लिया.

Special POCSO Court
विशेष न्यायालय पॉक्सो (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 6, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर साल 2024 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में मुल्जिम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं.

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 13 सितम्बर, 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा दसवीं में पढ़ रही थी और 11 सितम्बर, 2024 को वह कोचिंग पढ़ने गई हुई थी. जब वह कोचिंग से घर नहीं लौटी, तो उसे तलाश किया गया. वह देर शाम साढ़े सात बजे रोती हुई घर आई. पीड़िता ने घर आकर परिजनों को बताया कि वह कोचिंग से पढ़ कर घर आ रही थी, तो रास्ते में सलमान उर्फ लवेडू उसे जबरन पकड़ कर और जान से मारने की धमकी देकर एक सुनसान मकान में ले गया. जहां आरोपी सलमान ने जबरन दुष्कर्म किया.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामले: एक आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, तो दूसरे को आजीवन कारावास

महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग छात्रा का दुष्कर्म संबंधी मेडिकल करा कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए. अनुसंधान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में 19 सितम्बर, 2024 को पेश किया. मुल्जिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को 19 वर्षीय सलमान पुत्र इलियास निवासी धौलपुर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही मुल्जिम को साढ़े 6 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है. कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं.

TAGGED:

नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
MINOR MOLESTATION CASE
ACCUSED GOT 20 YEARS JAIL
POCSO COURT JUDGEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.