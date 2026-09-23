हल्द्वानी में नाबालिग लड़की ने बच्चे को दिया जन्म, पड़ोसी युवक पर दोस्ती कर रेप का आरोप
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 14 साल की नाबालिग रेप पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है. रेप के आरोपी का फिलहाल जेल में है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2026 at 5:25 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आई है. हल्द्वानी में 14 साल की नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया है. आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने नाबालिग पीड़िता के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे, लेकिन डर के मारे युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया. हालांकि कुछ समय पहले जब पीड़िता के पेट में अचानक दर्द हुआ तो परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला. इसके बाद पड़ोसी युवक की करतूत उजागर हुई. बताया जा रहा है कि पीड़िता ने अब एक बच्चे को जन्म दिया है.
आरोपी ने पहले पीड़िता से की दोस्ती: नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दर्ज कराई अपनी शिकायत में बताया था कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने पहले उसके साथ दोस्ती की. आरोप है कि इसके बाद युवक ने बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए. मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब बच्ची के पेट में अचानक तेज दर्द उठा. परिजन उसे इलाज के लिए जून माह में सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद चिकित्सकों ने परिवार को भरोसे में लेकर पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी.
कोर्ट ने बच्ची को लेकर दिए थे आदेश: पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की. मामला अदालत तक पहुंचा, जहां बच्ची की उम्र को देखते हुए उसके गर्भ को लेकर भी कानूनी और चिकित्सकीय पहलुओं पर आदेश दिए गए. इसके बाद अब करीब 15 वर्षीय किशोरी ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है.
हॉस्पिटल प्रबंधन के मुताबिक प्रसव महिला चिकित्सकों की विशेष निगरानी में कराया गया. फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हैं.
मामला जून माह का है. आरोपी युवक ने नाबालिग से संबंध बनाए थे. डॉक्टरी जांच में पीड़िता की गर्भवती निकली थी, जिसके बाद 22 जून को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर 23 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है. अब कोर्ट के आदेश पर बच्चे का डीएनए लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
-मनोज कत्याल, एसपी सीटी-
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