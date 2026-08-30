14 वर्षीय पायल को थी बी पॉजिटिव एसडीपी की जरूरत, डोनेट करने के लिए 350 किमी दूर पहुंचे धीरज धाकड़
गंभीर बीमारी के चलते मरीज की प्लेटलेट्स अचानक तेजी से गिर कर मात्र 9 हजार रह गई थी.
Published : August 30, 2026 at 2:11 PM IST
चित्तौड़गढ़: इंसानियत की मिसाल चित्तौड़गढ़ की टीम जीवनदाता के संस्थापक धीरज धाकड़ ने पेश की है. एक अनजान बालिका की जिंदगी बचाने के लिए वे अपना काम छोड़ कर अपने गांव आंवलहेड़ा से करीब 350 किलोमीटर दूर जयपुर पहुंचे और बच्ची के लिए रक्तदान किया. बालिका को ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव की जरूरत थी. चिकित्सकों ने SDP (सिंगल डोनर प्लेटलेट्स) चढ़ाने की सलाह दी थी.
रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रही संस्था टीम जीवनदाता के जगदीश धाकड़ ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के हरिपुरा निवासी पायल धाकड़ (14) इन दिनों जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में गंभीर बीमारी के चलते भर्ती है. उपचार के दौरान अचानक उसकी प्लेटलेट्स तेजी से गिर कर मात्र 9 हजार रह गई. चिकित्सकों ने तुरंत SDP (सिंगल डोनर प्लेटलेट्स) चढ़ाने की सलाह दी. पायल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, जिसकी SDP आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही थी. परिजनों ने सभी जगह प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसी बीच किसी ने उन्हें टीम जीवनदाता के बारे में बताया.
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परिजनों ने टीम के संस्थापक धीरज धाकड़ को फोन पर पूरी स्थिति बताई. बच्ची की उम्र और गंभीरता को देखते हुए धीरज ने एक पल भी नहीं गंवाया. जब कॉल आया तब धीरज अपने पैतृक गांव आंवलहेड़ा, बेगूं में से उसी समय जयपुर के लिए रवाना हो गए. करीब 350 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर धीरज SMS अस्पताल पहुंचे. वहां आवश्यक जांच और प्रक्रिया के बाद SDP डोनेट की. धीरज के SDP डोनेट करते ही पायल को समय पर प्लेटलेट्स मिल गईं और उसके स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद जगी.
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डॉक्टरों ने भी समय पर प्लेटलेट्स उपलब्ध होने को उपचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया. पायल के पिता ने बताया कि जब हमें कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अस्पताल में हम अकेले महसूस कर रहे थे, तब धीरज ने आकर प्लेटलेट्स नहीं दीं, बल्कि हमारी बेटी को नई जिंदगी दी. वहीं धीरज धाकड़ ने कहा, उनके लिए यह कोई बड़ा काम नहीं है. रक्तदान और SDP दान किसी एक व्यक्ति की सेवा नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा है.
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अब तक 21 बार रक्तदान, 4 बार SDP दान कर चुके हैं धीरज: टीम जीवनदाता के संस्थापक धीरज धाकड़ कोई पहली बार रक्तदान नहीं कर रहे हैं. वे अब तक 21 बार रक्तदान और 4 बार SDP दान कर चुके हैं. उनकी टीम जिले भर में जरूरतमंदों के लिए 24 घंटे रक्त उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है.