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पिथौरागढ़ में 14 लड़की ने बेटे को दिया जन्म, कथित पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में बाल विवाह का शिकार बनी 14 साल की किशोरी ने लड़के को जन्म दिया है. महिला अस्पताल में भर्ती जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं. दोनों डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे. वहीं, इस मामले में किशोरी के कथित पति के खिलाफ मुनस्यारी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

प्रसव पीड़ा होने पर किशोरी को लाया गया था अस्पताल: दरअसल, सीमांत पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील क्षेत्र के एक गांव की गर्भवती को शनिवार यानी 11 अप्रैल की शाम को प्रसव के लिए पिथौरागढ़ महिला अस्पताल लाया गया था. अस्पताल में भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब दस्तावेजों की जांच की तो गर्भवती के महज 14 साल की होने का पता चला. जिससे डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए.

अल्ट्रासाउंड में पता चला 8 माह की गर्भवती, अस्पताल में बेटे को दिया जन्म: वहीं, जच्चा-बच्चा की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल में अल्ट्रासाउंड किया गया. जांच में उसके 8 माह की गर्भवती होने का पता चला. किशोरी ने सोमवार यानी 13 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे बच्चे को जन्म दिया. फिलहाल, जच्चा-बच्चा गोनों पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं. हालांकि, दोनों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है.