14 साल की केसर पारीक ने एक हाथ से रचा इतिहास, नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में जीते 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक
हादसे के बाद निशानेबाजी को जुनून बनाकर जयपुर की केसर ख्याति फैला रही है.
Published : September 8, 2026 at 12:42 PM IST
जयपुर : उम्र महज 14 साल, दायां हाथ नहीं है, लेकिन हौसला इतना मजबूत कि निशाना लगातार पदकों पर लग रहा है. जयपुर की केसर पारीक ने 17 अगस्त से 2 सितंबर तक देहरादून में आयोजित 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप (राइफल) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए हैं. खास बात यह है कि केसर ने यह उपलब्धि एक हाथ से निशानेबाजी करते हुए हासिल की है. केसर की कहानी सिर्फ खेल में मिली सफलता की नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपने सपने को जिंदा रखने और उसे मेहनत के दम पर मुकाम तक पहुंचाने की है. चार साल पहले एक सड़क हादसे में केसर का दायां हाथ कट गया था. हादसे के बाद उनके सामने जीवन को नए तरीके से शुरू करने की चुनौती थी, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार मानने के बजाय निशानेबाजी को अपना जुनून बना लिया.
हादसे के बाद बदली जिंदगी, नहीं बदला हौसला : सड़क हादसे में दायां हाथ गंवाने के बाद केसर के लिए सामान्य जीवन में लौटना आसान नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. उन्होंने निशानेबाजी को अपनाया और लगातार अभ्यास के जरिए एक हाथ से राइफल संभालने और सटीक निशाना लगाने में खुद को सक्षम बनाया. केसर वर्तमान में जयपुर की एक शूटिंग अकादमी में कोच योगेश शेखावत के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं. नियमित अभ्यास और मेहनत के साथ उन्होंने शूटिंग में अपनी तकनीक को मजबूत किया और प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया.
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छह पदक, पांच स्वर्ण और एक रजत : 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में केसर ने अलग-अलग वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग के जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते. वहीं 10 मीटर प्रोन के जूनियर वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि सीनियर वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया. इसके अलावा 50 मीटर प्रोन के जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में भी केसर ने स्वर्ण पदक जीते. इस तरह प्रतियोगिता में केसर ने कुल छह पदक हासिल किए, जिनमें पांच स्वर्ण और एक रजत पदक शामिल है.
एक हाथ से निशाना, लेकिन लक्ष्य बड़ा : केसर की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने एक हाथ से निशानेबाजी करते हुए इन पदकों को हासिल किया है. चार साल पहले हुए हादसे में दायां हाथ गंवाने के बाद भी उन्होंने खेल के प्रति अपने जुनून को खत्म नहीं होने दिया. उनकी मेहनत यह दिखाती है कि किसी खिलाड़ी की सफलता केवल उसकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके आत्मविश्वास, अनुशासन, अभ्यास और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है.
केसर कक्षा 8 की छात्रा हैं. पढ़ाई के साथ वह शूटिंग में भी लगातार आगे बढ़ रही हैं. उनकी उपलब्धि पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. डी. एस. नरूका ने उन्हें बधाई दी. प्रधानाचार्य ने कहा कि केसर का जज्बा और उनकी सफलता सभी के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने केसर की उपलब्धि को स्कूल और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी गौरव का विषय बताया.
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केसर की कहानी बनी हौसले की मिसाल : एक हादसे ने केसर से उनका दायां हाथ छीन लिया, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं छीन सका. मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने निशानेबाजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और लगातार अभ्यास के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई. आज 14 साल की केसर पारीक के पास नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप के छह पदक हैं. इनमें पांच स्वर्ण और एक रजत शामिल है. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, मजबूत इच्छाशक्ति और लगातार मेहनत के सामने मंजिल दूर नहीं रहती. एक हाथ खोने के बाद भी केसर ने हौसला नहीं खोया. आज उनका निशाना सिर्फ लक्ष्य पर नहीं, बल्कि पदकों पर भी लग रहा है.
14 साल की केसर का कमाल :-
- एक हाथ से निशानेबाजी कर जीते 6 पदक
- 5 स्वर्ण और 1 रजत पर लगाया निशाना
- 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन
- 10 मीटर और 50 मीटर राइफल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन
एक हाथ से सटीक निशाना :-
- हादसे में खोया दायां हाथ, नहीं खोया हौसला
- चार साल बाद निशानेबाजी में रचा इतिहास
- 14 साल की केसर बनीं हौसले की मिसाल
- पढ़ाई के साथ शूटिंग में भी कमाल