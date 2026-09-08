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14 साल की केसर पारीक ने एक हाथ से रचा इतिहास, नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में जीते 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक

जयपुर : उम्र महज 14 साल, दायां हाथ नहीं है, लेकिन हौसला इतना मजबूत कि निशाना लगातार पदकों पर लग रहा है. जयपुर की केसर पारीक ने 17 अगस्त से 2 सितंबर तक देहरादून में आयोजित 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप (राइफल) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए हैं. खास बात यह है कि केसर ने यह उपलब्धि एक हाथ से निशानेबाजी करते हुए हासिल की है. केसर की कहानी सिर्फ खेल में मिली सफलता की नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपने सपने को जिंदा रखने और उसे मेहनत के दम पर मुकाम तक पहुंचाने की है. चार साल पहले एक सड़क हादसे में केसर का दायां हाथ कट गया था. हादसे के बाद उनके सामने जीवन को नए तरीके से शुरू करने की चुनौती थी, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार मानने के बजाय निशानेबाजी को अपना जुनून बना लिया.

हादसे के बाद बदली जिंदगी, नहीं बदला हौसला : सड़क हादसे में दायां हाथ गंवाने के बाद केसर के लिए सामान्य जीवन में लौटना आसान नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. उन्होंने निशानेबाजी को अपनाया और लगातार अभ्यास के जरिए एक हाथ से राइफल संभालने और सटीक निशाना लगाने में खुद को सक्षम बनाया. केसर वर्तमान में जयपुर की एक शूटिंग अकादमी में कोच योगेश शेखावत के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं. नियमित अभ्यास और मेहनत के साथ उन्होंने शूटिंग में अपनी तकनीक को मजबूत किया और प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया.

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छह पदक, पांच स्वर्ण और एक रजत : 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में केसर ने अलग-अलग वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग के जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते. वहीं 10 मीटर प्रोन के जूनियर वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि सीनियर वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया. इसके अलावा 50 मीटर प्रोन के जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में भी केसर ने स्वर्ण पदक जीते. इस तरह प्रतियोगिता में केसर ने कुल छह पदक हासिल किए, जिनमें पांच स्वर्ण और एक रजत पदक शामिल है.