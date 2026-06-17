कौशाम्बी में इंसानियत शर्मसार! 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी की गला घोंटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 2:50 PM IST
कौशाम्बी: जिले के एक बेहद दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहा एक 14 साल की मासूम नाबालिग किशोरी की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
यह खौफनाक वारदात पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जानकारी के अनुसार मंगलवार को गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी मंगलवार की शाम पिपरमेंट की कटाई करने के लिए खेत गई थी, लेकिन देर शाम जब वह घर लौट रही थी, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही एक रसूखदार आरोपी राहुल ने उसे दबोच लिया.
आरोप है कि राहुल किशोरी को जबरन एक सुनसान जगह पर खींच कर ले गया और जब मासूम ने अपनी आबरू बचाने के लिए विरोध किया, तो आरोपी ने बेरहमी से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. देर रात तक जब मासूम घर नहीं लौटी, तो परिजनों के होश उड़ गए.
खोजबीन के दौरान ग्रामीणों से पता चला कि आरोपी राहुल को लड़की को घसीटते हुए देखा गया था. परिजनों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत पश्चिम शरीरा पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए संदिग्ध राहुल को हिरासत में लिया.
पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. बुधवार को आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में और भी सख्त धाराएं जोड़ी जाएंगी.
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति के मुताबिक, पश्चिम सहित थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के गला घोंटकर हत्या करने की वारदात सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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