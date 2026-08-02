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सतना में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, आक्रोशित परिजनों ने किया चक्काजाम

सतना के कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत अबेर-लखनवाह मार्ग पर मिला शव. पुलिस ने एक संदेही युवक को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी.

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सतना में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 10:26 PM IST

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सतना: मध्य प्रदेश के सतना में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई. घटना से आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही कोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पोस्टमार्टम के बाद नाबालिग के शव को परिजनों को सौंप दिया गया. पूरे गांव में तनाव का माहौल है.

सतना के कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत अबेर-लखनवाह मार्ग पर मिला शव

सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत अबेर-लखनवाह मार्ग पर रविवार सुबह एक 14 वर्षीय किशोरी का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है. बताया जा रहा है कि किशोरी सुबह करीब 5 बजे घर के पास ही शौच के लिए निकली थी. घटना में पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी.

एएसपी, ग्रामीण प्रेमलाल कुर्वे (ETV Bharat)

एएसपी, ग्रामीण प्रेमलाल कुर्वे ने कहा, हत्या और दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस टीम मामले की बारीकी से जांच-अनुसंधान कर साक्ष्य जुटा रही है. कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

परिजनों ने कोटर सेमरिया मार्ग पर लगाया जाम

झाड़ियों में बीच बच्ची का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था. घटना की सूचना मिलने के बाद आज सुबह से मृतका के परिजनों ने कोटर सेमरिया मार्ग को जाम कर दिया. हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंचे. लोगों को कई घंटे की समझाइश के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

पुलिस ने एक संदेही युवक को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी

घटना से पूरे गांव में तनाव का माहौल है. किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस मौजूद है. पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के शव को परिजनों को सौंप दिया गया. कोटर थाना पुलिस ने घटनास्थल को सील कर बारीकी से जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना में एक संदेही युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है.

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