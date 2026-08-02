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सतना में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, आक्रोशित परिजनों ने किया चक्काजाम

सतना में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या ( ETV Bharat )

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई. घटना से आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही कोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पोस्टमार्टम के बाद नाबालिग के शव को परिजनों को सौंप दिया गया. पूरे गांव में तनाव का माहौल है. सतना के कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत अबेर-लखनवाह मार्ग पर मिला शव सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत अबेर-लखनवाह मार्ग पर रविवार सुबह एक 14 वर्षीय किशोरी का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है. बताया जा रहा है कि किशोरी सुबह करीब 5 बजे घर के पास ही शौच के लिए निकली थी. घटना में पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी. एएसपी, ग्रामीण प्रेमलाल कुर्वे (ETV Bharat)