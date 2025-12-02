लखनऊ में शादी से घर लौट रही 14 साल की किशोरी से छेड़छाड़, लिफ्ट देने के बहाने प्राइवेट पार्ट छूआ
दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 12:31 PM IST
लखनऊ: राजधानी के गोमतीनगर विस्तार इलाके में शादी समारोह से घर लौट रही 14 वर्षीय किशोरी से लिफ्ट देने के बहाने अश्लील हरकत की गई. आरोपी ने बच्ची को स्कूटी पर बैठाया और प्राइवेट पार्ट को छुआ. किसी तरह भागकर घर पहुंची बच्ची ने पूरी घटना अपनी दादी को बताई, जिसके बाद दादी ने आरोपी के खिलाफ गोमतीनगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.
पीड़ित बच्ची की दादी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पोती के साथ शादी के फंक्शन से लौट रही थीं. दोनों कैब का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान पहचान के संजय यादव अपनी पत्नी के साथ वहां दिखे. संजय ने कहा कि आप कैब से पति के साथ आइए, मैं बेटी को लेकर घर पहुंच रहा हूं. भरोसे में आकर दादी ने पोती को संजय के साथ भेज दिया. दादी ने बताया कि जब वह घर पहुंचीं तो देखा कि संजय उनकी पोती को लेकर नहीं पहुंचा था. करीब 15 मिनट बाद बच्ची भागते हुए घर आई और दादी से लिपटकर रोने लगी.
रोते हुए बच्ची ने बताया कि संजय उसे स्कूटी से घर ला रहा था. घर के पास वाली अंधेरी गली में स्कूटी पर ही उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया और अश्लील हरकत की. विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी. भागने के दौरान गिरने से बच्ची के घुटने पर चोट लग गई.
इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि दादी की शिकायत के आधार पर गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने आरोपी संजय यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
