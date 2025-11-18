14 साल की बच्ची से रेप, गर्भवती होने पर पंचायत ने कराया गर्भपात, 40 साल के अधेड़ से तय कर दी शादी
बदायूं में रेपिस्ट को बचाने के लिए 3.40 लाख रुपये में समझौता कराने का प्रयास किया, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 6:01 PM IST
बदायूंः जिले में एक इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी ने 14 साल की बच्ची से रेप किया. कक्षा नौ की छात्रा जब किशोरी गर्भवती हो गई तब गांव की पंचायत आरोपी के बचाव में उतर गई. पंचायत ने पीड़िता के परिजनों को रुपए की पेशकश की गई. इतना ही नहीं आरोपी को बचाने के लिए 40 साल के व्यक्ति से रेप पीड़िता की शादी भी तय करा दी. लेकिन पिता ने पिता ने पंचायत का फैसला ना मानते हुए छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.
पड़ोसी ने रेप कर बनाया अश्लील वीडियोः दरसल बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 9 की छात्रा ने बताया कि करीब 6 महीने पहले पड़ोस में रहने वाले चाचा उसे बहाने से अपने घर ले गये थे. जहां उन्होंने उसके साथ रेप किया और फिर अश्लील वीडियो बना लिया था. वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आए दिन रेप करते रहे. पीड़िता ने बताया कि एक दिन उसे पेट में दर्द होने लगा तो उसके पिता डॉक्टर के पास ले गए और दवाई दिलाई. दवा खाने के बाद भी जब पेट दर्द नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर ने अल्ट्रा साउंड कराने के लिए कहा. अल्ट्रासाउंड में 5 महीने की गर्भवती होने की बात पता चली. इसके बाद उसने आपबीती पिता को बताई.
#budaunpolice— Budaun Police (@budaunpolice) November 18, 2025
थाना बिसौली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की घटना के संबंध में थाना बिसौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी बिसौली, श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा दी गयी बाइट। pic.twitter.com/dh2pZ7cwqJ
पेट दर्द होने पर गर्भवती होने का पता चलाः पीड़िता के पिता ने बिसौली कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को सोमवीर उर्फ भोला बहलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया. वीडियो वायरल करने की धमकी के कारण बेटी चुप रही. कुछ समय बाद जब लड़की पेट दर्द से परेशान हुई तो 19 सितंबर को बिसौली में अल्ट्रासाउंड कराया. जिसमें बेटी पांच महीने छह दिन की गर्भवती बताई गई. इसके बाद पूर्व प्रधान के घर ग्रामीणों की पंचायत में हुई.
3.40 लाख रुपये में समझौता कराने की कोशिशः पीड़िता के पिता आरोप है कि पंचायत ने धमकी दी कि यदि मामला आगे बढ़ाया तो उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा. पंचायत ने आरोपी पक्ष से 3.40 लाख रुपये जमा कराए और किशोरी का गर्भपात कराकर खुद उसकी शादी करवाने का आश्वासन दिलाया. कुछ दिनों बाद पंचायत के लोग और आरोपी के परिजन बेटी को बगरैन ले गए और एक निजी अस्पताल में उसका जबरन गर्भपात करा दिया.
40 साल के व्यक्ति से कराना चाह रहे थे शादीः इसके बाद आरोपी युवक ने किशोरी की शादी वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव में अपने रिश्तेदार 40 वर्षीय एक व्यक्ति से तय करा दी. वहीं, तय रकम में से 1.70 लाख खर्च होने की बात कर बाकी धनराशि शादी के वक्त दावत आदि में काम आने की बात कही. पिता ने बेटी की उम्र कम होने का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया. लेकिन पंचायत ने आरोपी युवक पर कार्रवाई करने पर गांव से निकालने की पीड़ित परिवार को धमकी दी.
डॉक्टर सहित 6 पर केस दर्जः पीड़िता के पिता ने बताया कि 7 नवंबर को बिसौली थाने में शिकायती पत्र दिया और ऑनलाइन शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. इसके बाद एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह काे शिकायती पत्र दिया. तब एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. इस पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी युवक, पंचायत कराने वाले चार लोग और गर्भपात करने वाली महिला झोलाछाप पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. सीओ बिसौली सुनील कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- महिलाकर्मी से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, गर्भवती होने पर करवाया अबॉर्शन; कारोबारी के बेटे ने की मारपीट, लखनऊ में FIR दर्ज