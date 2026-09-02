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लखनऊ में नाबालिग से गैंगरेप; बर्थडे पार्टी के बहाने बहलाकर ले गए थे आरोपी, दो गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी के इंदिरा नगर इलाके में निजी कंपनी में काम करने वाले दो युवकों पर जन्मदिन की पार्टी का लालच देकर 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है. वारदात को एक निजी कार्यालय के भीतर अंजाम दिया गया. विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से भाग निकले.

पीड़िता की आपबीती सुनकर परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों की तहरीर पर गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो और गैंगरेप की संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को सेक्टर-25 के पास से दबोच लिया है.

​​​पुलिस के अनुसार, यह वारदात 12 अगस्त को अंजाम दी गई थी. एक आरोपी ने किशोरी को बातों में फंसाया और दावा किया कि उसका जन्मदिन है. उसने बर्थडे पार्टी में चलने का झांसा देकर किशोरी को साथ ले लिया. रास्ते में योजना के तहत अपने सहकर्मी को भी बुला लिया. दोनों किशोरी को इंदिरा नगर स्थित एक बंद ऑफिस परिसर के भीतर ले गए.

​ऑफिस के भीतर पहुंचते ही आरोपियों ने अपना असली रंग दिखाया. ​दोनों आरोपियों ने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. ​पीड़िता ने इसका विरोध किया और चीखने-चिल्लाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने मुंह दबा दिया और किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी. ​वारदात के बाद दोनों आरोपी पीड़िता को लावारिस हाल में छोड़कर फरार हो गए.