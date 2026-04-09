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14 साल के बच्चे को था क्रिकेट का जुनून, किटबैग उठाया और घूमता रहा शहर-शहर, 15 दिन बाद दिल्ली में मिला

रुड़की से लापता 14 साल का बच्चा दिल्ली से सकुशल ढूंढ लिया गया. 15 दिन तक लापता बच्चा कई शहर घूम आया.

Missing child Recovered from Delhi
क्रिकेट के जुनून में कई शहर घूम आया 14 साल का मासूम (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 5:02 PM IST

4 Min Read
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रुड़की: क्रिकेट के दीवाने हमारे देश में खिलाड़ी भगवान का दर्जा पाते हैं. हर बच्चे का बचपन में सपना होता है कि वो बड़ा क्रिकेटर बने. इन दिनों आईपीएल चल रहा है. ये क्रिकेट लीग बहुत सारे बच्चों को क्रिकेटर बनने की प्रेरणा देती है. हरिद्वार जिले के रुड़की का एक बच्चा भी क्रिकेट के जुनून में घर से निकल गया.

हरिद्वार जिले के रुड़की से लापता हुए 14 साल के मासूम को आखिरकार पुलिस ने सकुशल ढूंढ लिया गया है. लेकिन मासूम के लापता होने की इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है. दरअसल, 14 साल का मासूम घर से किसी डर या दबाव में नहीं बल्कि अपने क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने के लिए निकला था और देखते ही देखते ये बच्चा कई राज्यों की सैर कर बैठा.

दरअसल, रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने बीती 27 मार्च को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनका 14 वर्षीय बेटा घर से बिना बताए कहीं चला गया है. उनके द्वारा उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग सका. पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी दी.

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा बच्चे की तलाश के लिए चार अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई. जिसके बाद पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद (ऑपरेशन स्माइल) के तहत बच्चे को नई दिल्ली से सकुशल ढूंढ लिया. हालांकि, बच्चे के पास कोई मोबाइल न होने के कारण बिना ट्रेस किए पुलिस टीम को इन 15 दिनों में बच्चे की तलाश के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि, 26 मार्च को गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से लापता हुए 14 साल के मासूम को बालक को नई दिल्ली से सकुशल ढूंढ लिया गया है. उन्होंने बताया कि बच्चे के गायब होने के बाद उसके परिजनों में हड़कंप मच गया था और अगले ही दिन गुमशुदगी दर्ज कराई गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चार अलग-अलग टीमें गठित की. टीम ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अमृतसर तक लापता हुए बच्चे की तलाश के लिए अभियान चलाया.

इसी के साथ पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, पंपलेट, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (DCRB), स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), वात्सल्य पोर्टल, नेटग्रीड, दूरदर्शन, अनाथालय, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, शेल्टर हाउस और सोशल मीडिया तक हर माध्यम का सहारा लिया गया. लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार पुलिस टीम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बालक को सकुशल ढूंढ लिया. पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया.

बच्चे ने बताया कि, वह क्रिकेट खेलने का सपना लेकर घर से निकला था. इस दौरान वह ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, अमृतसर और राजस्थान समेत अन्य कई जगहों पर घूमता रहा. गनीमत रही कि इस पूरे सफर में उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई. फिलहाल पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और परिवार ने राहत की सांस लेते हुए पुलिस का आभार जताया है. हालांकि, बच्चे के परिजन नाबालिग होने की वजह से उसके मिलने की आस छोड़ चुके थे. बहरहाल ये घटना ये भी बताती है कि बच्चों के सपनों को समझना और उनसे संवाद बनाए रखना कितना जरूरी है.

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