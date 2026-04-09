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14 साल के बच्चे को था क्रिकेट का जुनून, किटबैग उठाया और घूमता रहा शहर-शहर, 15 दिन बाद दिल्ली में मिला

क्रिकेट के जुनून में कई शहर घूम आया 14 साल का मासूम ( PHOTO-ETV Bharat )