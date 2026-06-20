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बिहार में 14 साल के किशोर को पहले ईंट से कूचकर किया कत्ल, फिर डाला तेजाब

सीतामढ़ी में 14 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या की गई है. ईंट से कूचकर मारने के बाद शव को तेजाब से जलाने की आशंका है.

MURDER IN SITAMARHI
सीतामढ़ी में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 8:01 PM IST

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सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के चोरौत थाना क्षेत्र के भंटाबाड़ी गांव के सरेह से 14 वर्षीय एक किशोर का शव बरामद किया गया है. मृतक की पहचान मोहम्मद तौफीक के रूप में की गई है.

सीतामढ़ी में किशोर की हत्या : प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने पहले ईंट से कूच-कूचकर उसकी हत्या की और फिर पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को तेजाब से जलाने की कोशिश की. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

इलाके में मचा हड़कंप : घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है. मृतक के परिजन शरीफुल शेख ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है.

शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया : किशोर के शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही चोरौत थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके.

जांच में जुटी पुलिस : मृतक के परिजनों की ओर से फिलहाल कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

''घटना से जुड़े हर बिंदु की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. मामले को लेकर अभी तक परिजनों के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया. हालांकि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है.''- सुनीता कुमारी, डीएसपी

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