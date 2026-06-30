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चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत

चंडीगढ़ : हल्लो माजरा लाइट पॉइंट पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

ट्रक ने मारी टक्कर : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

सख्त कदम उठाने की मांग : स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्लो माजरा लाइट पॉइंट पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है. लोगों ने यहां ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने और सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है. हल्लो माजरा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.