ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत

चंडीगढ़ के हल्लो माजरा लाइट पॉइंट पर सोमवार को तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई है.

14 year old boy dies after being hit by a truck in Chandigarh Hallo Majra
चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 30, 2026 at 7:09 PM IST

|

Updated : June 30, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हल्लो माजरा लाइट पॉइंट पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

ट्रक ने मारी टक्कर : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

सख्त कदम उठाने की मांग : स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्लो माजरा लाइट पॉइंट पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है. लोगों ने यहां ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने और सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है. हल्लो माजरा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

14 year old boy dies after being hit by a truck in Chandigarh Hallo Majra
ट्रक की चपेट में आने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत (ETV Bharat)
14 year old boy dies after being hit by a truck in Chandigarh Hallo Majra
घटनास्थल पर मौजूद लोग (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : जींद सड़क हादसे में तीन की मौत, करनाल में परिजनों ने किया नेत्रदान का फैसला, आज होगा अंतिम संस्कार

ये भी पढ़ें : कांग्रेस सांसद जेपी का एक्सीडेंट, जींद में आवारा पशु से टकराई कार, जानें कैसी है उनकी सेहत

ये भी पढ़ें : अंबाला में भीषण सड़क हादसा: रॉन्ग साइड से मुड़ी हाइड्रा बनी हादसे की वजह, जम्मू से सहारनपुर जा रही टेंपो ट्रैवलर के उड़े परखच्चे

Last Updated : June 30, 2026 at 7:22 PM IST

TAGGED:

CHANDIGARH ACCIDENT
CHANDIGARH HALLO MAJRA
हल्लो माजरा में हादसा
ट्रक ने बच्चे को मारी टक्कर
CHANDIGARH ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.