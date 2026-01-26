ETV Bharat / state

मेरठ में 9वीं क्लास के छात्र ने किया सुसाइड, मां ने पतंग उड़ाने से रोका था

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि परिजन लड़के को लोकप्रिय अस्पताल में लेकर पहुंचे थे और वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026

मेरठ: पतंग उड़ाने से रोकने पर एक किशोर ने आत्महत्या कर ली. वह 9वीं क्लास का छात्र था. सुबह से ही वह पतंग उड़ा रहा था. मां ने डांटा, तो उसने सुसाइड कर लिया.

सुबह से उड़ा रहा था पतंग: एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में रहने वाले 14 वर्षीय अनंत चौहान ने मां की डांट से नाराज होकर अपनी जान ही दे दी. वह विद्या मंदिर स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ रहा था. सुबह से घर में वह पतंग उड़ा रहा था.

मां के डांटने के बाद कमरे में गया था: जिस पर उसकी मां ने उसे डांट दिया था. अपनी मां की डांट से नाराज होकर वह कमरे में चला गया. कई घंटे बाद जब मां काम से कमरे में पहुंची, तो वहां बेटे की लाश मिली. अनंत के पिता विनय चौहान टेक्सी चलाते हैं, जबकि मां हाउस वाइफ हैं. छात्रा के पिता विनय चौहान ने बताया कि अनंत बसंत पंचमी पर्व से भी कई रोज पहले पूरे-पूरे दिन पतंग उड़ा रहा था.

मां ने बाकी बच्चों के सामने डांटा था: पिता ने बताया कि अनंत को उसकी मां ने बाकी बच्चों के सामने डांटा था. शायद वह इस बात से नाराज हो गया था. कमरे में बेसुध मिलने पर परिवार के लोग अनंत को लेकर लोकप्रिय हॉस्पिटल पहुंचे. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल ने छात्र की मौत की जानकारी पुलिस को दी थी. किशोर के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया था.

