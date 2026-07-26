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दीवारों से कैनवास तक का सफर : 14 साल की मानवी ने 10 से अधिक कला में हासिल की महारत, बना चुकी 200 से अधिक पेंटिंग्स

ये हैं 10वीं क्लास में पढ़ने वाली मानवी, जो अपने कला के दम पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं. पीयूष पाठक की रिपोर्ट...

कलाकार मानवी शर्मा
कलाकार मानवी शर्मा (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 3:00 PM IST

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अलवर: जिस बच्ची को कभी घर की दीवारों पर चित्र बनाने के लिए परिजनों की डांट खानी पड़ती थी, वही बालिका आज अपनी कलाकृतियों से जिले में अलग पहचान बना चुकी है. महज 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली मानवी शर्मा ने अपने जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर पेंटिंग की दुनिया में मुकाम हासिल किया है. बिना किसी प्रशिक्षण लिए, मोबाइल और स्वयं के अभ्यास के दम पर मात्र 14 साल की उम्र में 10 से अधिक कला शैलियों में महारत हासिल करने वाली मानवी अब तक 200 से अधिक पेंटिंग तैयार कर चुकी हैं. मानवी अपने खर्च पर रंग और सामग्री उपलब्ध कराकर 200 से ज्यादा बच्चों को नि:शुल्क पेंटिंग का प्रशिक्षण भी दे चुकी हैं.

पेंटिंग कलाकार मानवी शर्मा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही ड्राइंग का शौक था. शुरुआत में वह अपने घर की दीवारों पर पेंसिल से अलग-अलग तरह की कलाकृतियां बनाती थी, जिससे परिवार के लोगों की डांट भी खानी पड़ती थी. इसके बावजूद वह रुकी नहीं और डांट के डर से छुपकर ड्राइंग बनाने लगी. उन्होंने बताया कि आज से करीब 4 साल पहले फादर्स डे के पर उसने अपने पिता की पेंटिंग बनाकर उन्हें गिफ्ट की. यह पेंटिंग परिवार के लोगों को बेहद पसंद आई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उनका पेंटिंग शौक पूरा करने में साथ दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. इस तरह उनकी पेंटिंग सफर की शुरुआत हुई.

दीवारों से कैनवास तक मानवी का सफर (ETV Bharat Alwar)

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शुरुआत में आई कठिनाई : मानवी शर्मा ने बताया कि जब उसने पेंटिंग की शुरुआत की तब उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कारण है कि अलवर में पेंटिंग सिखाने के लिए कोई बेहतर शैक्षणिक संस्थान नहीं था. तब उन्होंने अपने अंदर बसी कला व मोबाइल फोन की सहायता से पेंटिंग के बारे में जानकारी ली और आगे बढ़ती गई. शुरुआत के समय उसे पता नहीं था कि पेपर पर किस तरह की पेंटिंग्स को तैयार करना है. धीरे-धीरे पेंटिंग की बारीकी सीख कर आगे बढ़ती गई. उनके शौक को देखते हुए माता-पिता व दादा ने इस सफर में उनके साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ाया.

10 से ज्यादा तरह की पेंटिंग के बारे में जानकारी : मानवी शर्मा ने बताया कि फिलहाल वह करीब 10 से 15 अलग-अलग तरह की पेंटिंग्स तैयार कर रही हैं. इसमें मंडाला आर्ट, पोट्रेट, कैनवास, लिपिन आर्ट, टेक्सचर आर्ट, आर्टिस्टिक आर्ट, मधुबनी आर्ट सहित अन्य तरह के आर्ट शामिल हैं. अभी उनकी शुरुआत है, आगे भी वह नई-नई तरह की आर्ट को सीख रही हैं और स्केच बना रही हैं. कुछ समय पहले उनके पास कॉलोनी के कुछ बच्चे ड्राइंग सीखने आए. जब उसने बच्चों से ड्राइंग के बारे में पूछा तो उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उन बच्चों को ड्राइंग सिखाई और उनकी मदद की. इससे उन्हें बच्चों की ड्राइंग में रूचि का पता चला.

शिविर में मौजूद बच्चे
शिविर में मौजूद बच्चे (ETV Bharat Alwar)

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कॉलोनी के बच्चों को सिखाया तो मिली दिशा : उन्होंने कहा कि अलवर में बच्चों को पेंटिंग सिखाने वालों की आज भी कमी है. ऐसे में उन्होंने छोटे बच्चों को पेंटिंग की कला में निपुण करने की ठानी. उसने परिजनों से चर्चा की, जिस पर परिवार के लोगों का साथ मिला और वह आगे बढ़ी. कुछ दिनों पहले उन्होंने अलवर शहर में ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित कैंप में करीब 80 बच्चों को नि:शुल्क पेंटिंग सिखाई. उनके दादा ने ब्राह्मण समाज के सदस्यों से इस विषय पर बात की तो सभी लोग इसके लिए तैयार हुए. बच्चों को सिखाने के बाद वह और आगे बढ़ी और स्वयं के स्तर पर अखैपुरा बस्ती में बच्चों को नि:शुल्क पेंटिंग सीखने का प्रशिक्षण दिया.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मानवी
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मानवी (ETV Bharat Alwar)

बच्चों को सही मार्गदर्शन देना : इस दौरान उन्होंने बच्चों को पेंटिंग के संसाधन अपने खर्च पर उपलब्ध करवाए. वर्तमान में वह 200 से ज्यादा बच्चों को नि:शुल्क पेंटिंग सिखा चुकी हैं. पेंटिंग शिविर लगाने के पीछे उनका उद्येश्य बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर राह आसान करना है, जिससे पेंटिंग सीखने में प्रारंभिक स्तर उसे जो परेशानी हुई वह अन्य ड्राइंग सीखने वाले बच्चों को नहीं झेलनी पड़े. कई बच्चे यह सोचकर अपने मनपसंद विषय से किनारा कर लेते हैं कि इस फील्ड में क्या भविष्य हो सकता है? कौन इसके बारे में जानकारी दे सकता है? इसी को देखते हुए वह आगामी समय ऐसे कैंप आयोजित करने पर विचार कर रही हैं, जिसमें परिवार का साथ मिल रहा है.

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200 से ज्यादा पेंटिंग कर चुकी तैयार : उन्होंने बताया कि उसने अब तक 200 से ज्यादा पेंटिंग तैयार की है, इनमें सभी आर्ट को मिक्स किया है. इसमें अपने पिता, माता, दादा, मां गणेशजी, हनुमानजी, शंकरजी, राधा कृष्ण, अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, वन मंत्री संजय शर्मा सहित अन्य लोगों के स्केच तैयार किए हैं. वह विभिन्न तरह की कलाकृतियां को मिक्स कर भी नया रूप दे चुकी हैं. वह 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं. पढ़ाई के बाद वह अपना ज्यादातर समय पेंटिंग को देती हैं. पेंटिंग करते समय नए-नए आइडिया को चित्र के रूप में कागज पर उकेरती हैं. जिला कलेक्टर, वन मंत्री संजय शर्मा व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनकी पेंटिंग की तारीफ कर उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर चुके हैं.

वन मंत्री संजय शर्मा के साथ मानवी
वन मंत्री संजय शर्मा के साथ मानवी (ETV Bharat Alwar)

ताइक्वांडो खिलाड़ी भी रह चुकी : मानवी शर्मा के पिता अमित शर्मा ने बताया कि वह निजी कार्य करते हैं. उन्होंने अपनी बेटी के शौक व हुनर को देखते हुए उसका सपोर्ट किया. शुरुआत में मानवी ने ताइक्वांडो खेल खेलना शुरू किया. वह खेल में भी अव्वल रही, लेकिन मानवी का मन नई-नई तरह की कलाकृति बनाने की ओर ही रहता था. इस कारण उसने खेल से दूरी बनाई और पढ़ाई के बाद अपना पूरा फोकस पेंटिंग पर रखा. इसी का नतीजा है कि वह आज इसी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं.

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पॉकेट मनी से बच्चों को पेंटिंग संसाधन खरीदती हैं मानवी : मानवी के दादा श्रीराम शर्मा ने बताया कि उनकी पोती मानवी शर्मा को शुरू से ही पेंटिंग बनाने का शौक था. वह शुरुआत में घर की दीवारों पर अलग-अलग तरह की चित्रकारी करती. इसी हुनर को देखते हुए उन्होंने मानवी को पेपर पर कलाकृति करने के लिए प्रेरित किया. धीरे-धीरे वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ती गई और अलग-अलग तरह की कलाकृतियों को तैयार करती गई. आज लोगों को मानवी की बनाई पेंटिंग काफी पसंद आती है. मानवी को परिजनों से खुद के खर्च के लिए जो पैसे मिलते है, वह उससे पेंटिंग के संसाधन खरीद कर बच्चों को उपलब्ध करवाती है और उन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण देती है.

हनुमान जी की पेंटिंग
हनुमान जी की पेंटिंग (ETV Bharat Alwar)

बच्चों के परिजन भी हुए अचंभित : मानवी के पिता अमित शर्मा ने बताया कि मानवी ने जब बच्चों के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाया तो बच्चे पेंटिंग के गुर सीख कर चित्र बनाने लगे. यही चित्र जब शिविर खत्म होने के अंतिम दिन उनके परिजनों को दिखाए गए तो इन चित्रों को देखकर बच्चों के परिजन भी अचंभित रह गए. परिजन आज भी बच्चों से शिविर के माध्यम से पेंटिंग सीखने की बात करते हैं. मानवी शर्मा ने बताया कि उनका लक्ष्य अलवर शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नि:शुल्क पेंटिंग का प्रशिक्षण देना है, जिससे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भी पेंटिंग के क्षेत्र में आगे चलकर अपना भविष्य बना सकें. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में हुनर की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है.

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कलाकार मानवी शर्मा
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