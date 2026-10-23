भारतीय पुरातन कला को घर-घर पहुंचा रही अलंकृता, दशहरा उत्सव में 14 साल की लड़की ने लगाया स्टॉल
रोजमर्रा की वस्तुओं पर भारतीय पुरातन कला को प्रिंट कर रही अलंकृता, दशहरा उत्सव में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए बना आकर्षण केंद्र.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 6:05 PM IST
कुल्लू: भारत की पुरातन कला संस्कृति जहां पहले मंदिरों और बड़े-बड़े किलों में ही देखने को मिलती थी. वहीं, अब एक लड़की के प्रयासों से इस कला को घर-घर पहुंचने की कोशिश की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू में 14 साल की लड़की अलंकृता चंदेल द्वारा पहली बार इस तरह का स्टार्टअप शुरू किया गया है और वह स्टॉल के जरिए पुरातन कला को विभिन्न उत्पादों पर प्रिंट कर सैलानियों और स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी भी दे रही है. लोगों के बीच भी ये स्टॉल खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
इन उत्पादों पर प्रिंट की पुरातन कला
14 साल की लड़की अलंकृता चंदेल का उद्देश्य है कि लोग अपनी भारतीय पुरातन कला के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें और इन्हें रोजमर्रा की वस्तुओं के जरिए अपने घरों में प्रयोग करें, ताकि पुरातन कला का ज्यादा प्रचार-प्रसार हो सके. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में अलंकृता द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें वह अपने साथियों के साथ कॉफी मग, की रिंग, बैग, प्लेट्स, क्रोकरी सहित अन्य उत्पादों पर पुरातन काल को प्रिंट कर लोगों तक पहुंचा रही है.
भारतीय प्राचीन कला की ऐसे ली जानकारी
अलंकृता कुल्लू जिले के ढालपुर की रहने वाली है. निजी स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा अलंकृता चंदेल ने 1 साल पहले ये प्रयास शुरू किया था. अब अपने जीवन में पहली बार उन्होंने दशहरा उत्सव में ये स्टॉल लगाया है. अलंकृता का कहना है कि इन सभी कला के बारे में जानकारी लेने के लिए वह अधिकतर खुद ऐसी जगह का भ्रमण करती है, जहां इस तरह की कला का वर्णन किया जाता है, जैसे कि मंदिरों, किलों और म्यूजियम. इसके अलावा इंटरनेट के जरिए भी वह इन कलाओं के बारे में जानकारी हासिल करती हैं. वर्तमान समय की बात करें तो यह कला अब काफी सीमित रह गई है और लोगों को इसकी जानकारी भी सही तरीके से नहीं मिल पाती है.
"मेरे मन में यह ख्याल आया कि अगर इस कला की विभिन्न पेंटिंग को रोजमर्रा की वस्तुओं में प्रिंट कर लोगों तक पहुंचाया जाए, तो इससे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी और कला को जानने के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी. ऐसे में मैंने ये स्टॉल शुरू किया है और आने वाले समय में मैं ऑनलाइन माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रचार करूंगी." - अलंकृता, 8वीं की छात्रा
अलंकृता द्वारा बनाई गई पेंटिंग और उनकी कीमत
छात्रा अलंकृता चंदेल का कहना है कि भारतीय प्राचीन पेंटिंग कला में वह कांगड़ा पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग और आंध्र प्रदेश की कलमकारी पेंटिंग के प्रिंट को रोजमर्रा के वस्तुओं पर प्रिंट कर रहे हैं. लोगों का भी इसमें काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. सके अलावा कुल्लू शॉल, कुल्लू पट्टी को भी प्रिंट किया जा रहा है, जो सैलानियों को खासा पसंद आ रहा है. अलंकृता ने बताया कि उनके द्वारा तैयार उत्पादों की कीमत ₹200 से लेकर ₹7000 तक है. आगामी समय में वह ऑनलाइन माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार करेंगी.
अन्य छात्राएं भी कर रही अलंकृता की मदद
वही अलंकृता स्टूडियो में छात्रा अलंकृता का सहयोग करने पहुंची छात्रा कृषा ने बताया कि वह भी आठवीं कक्षा की छात्रा है. अलंकृता द्वारा जो भारतीय प्राचीन कला को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, उसमें उनकी मदद करती है. अलंकृता द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, वह उसके साथ मिलकर उनकी पैकिंग का काम करती है. ऐसे में अलंकृता द्वारा छोटी सी उम्र में जो प्रयास किया गया है, उससे बच्चों को काफी प्रेरणा मिलती है और भविष्य में इस तरह का स्टार्टअप करने में भी उन्हें काफी मदद मिलेगी.
"अलंकृता द्वारा जो भी आइडिया दिए जाते हैं, पहले उस आइडिया का विजन तैयार किया जाता है और कई तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं. जिसमें मैं उसका सहयोग करती हूं. अलंकृता ने छोटी सी उम्र में भारतीय प्राचीन कला को सहेजने की जो कोशिश की है वो सराहनीय है. आने वाले समय में अन्य प्राचीन कला को भी आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा." - अवंतिका, मॉडल बनाने में अलंकृता की सहयोगी