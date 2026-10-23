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भारतीय पुरातन कला को घर-घर पहुंचा रही अलंकृता, दशहरा उत्सव में 14 साल की लड़की ने लगाया स्टॉल

दशहरा उत्सव में भारतीय प्राचीन कला की झलक ( ETV Bharat )

कुल्लू: भारत की पुरातन कला संस्कृति जहां पहले मंदिरों और बड़े-बड़े किलों में ही देखने को मिलती थी. वहीं, अब एक लड़की के प्रयासों से इस कला को घर-घर पहुंचने की कोशिश की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू में 14 साल की लड़की अलंकृता चंदेल द्वारा पहली बार इस तरह का स्टार्टअप शुरू किया गया है और वह स्टॉल के जरिए पुरातन कला को विभिन्न उत्पादों पर प्रिंट कर सैलानियों और स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी भी दे रही है. लोगों के बीच भी ये स्टॉल खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में दिखी भारतीय पुरातन कला (ETV Bharat) इन उत्पादों पर प्रिंट की पुरातन कला