फिरोजाबाद में रोटावेटर में फंसकर किशोर के कई टुकड़े हुए, खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पर चढ़ते समय फिसला पैर

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां खेत में चल रहे रोटावेटर की चपेट में आने से 14 साल के लड़के के शरीर के कई टुकड़े हो गए. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने रोटावेटर को कब्जे में ले लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

14 साल का राहुल खेत में खेल रहा था: मामला टूण्डला थाना क्षेत्र के गांव नगला तेजा का है. गांव के बाहर विजय का खेत है. इन दिनों आलू बुबाई का काम चल रहा है. विजय रोटावेटर लगे ट्रैक्टर को किराए पर लेकर आया था. ट्रैक्टर को छोटू नाम का व्यक्ति चला रहा था. घटना शनिवार देर रात की है. खेत के समीप रहने वाले चंद्रशेखर का 14 साल का बेटा राहुल खेत में खेल रहा था.