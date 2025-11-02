ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में रोटावेटर में फंसकर किशोर के कई टुकड़े हुए, खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पर चढ़ते समय फिसला पैर

टूण्डला के प्रभारी निरीक्षक अंजीश कुमार ने कहा, नगला तेजा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 14 साल के लड़के की मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
फिरोजाबाद में 14 साल के राहुल की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां खेत में चल रहे रोटावेटर की चपेट में आने से 14 साल के लड़के के शरीर के कई टुकड़े हो गए. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने रोटावेटर को कब्जे में ले लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

14 साल का राहुल खेत में खेल रहा था: मामला टूण्डला थाना क्षेत्र के गांव नगला तेजा का है. गांव के बाहर विजय का खेत है. इन दिनों आलू बुबाई का काम चल रहा है. विजय रोटावेटर लगे ट्रैक्टर को किराए पर लेकर आया था. ट्रैक्टर को छोटू नाम का व्यक्ति चला रहा था. घटना शनिवार देर रात की है. खेत के समीप रहने वाले चंद्रशेखर का 14 साल का बेटा राहुल खेत में खेल रहा था.

Photo Credit: ETV Bharat
ट्रैक्टर को छोटू नामक व्यक्ति चला रहा था. (Photo Credit: ETV Bharat)

ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था: खेल-खेल में राहुल ने ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश की. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया. वह रोटावेटर की चपेट में आ गया. इससे उसके कई टुकड़े हो गए. चंद्रशेखर को जब जानकारी मिली तो वह राहुल को किसी तरह अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. चंद्रशेखर ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

पुलिस ने रोटावेटर कब्जे में लिया, ड्राइवर फरार: पुलिस मौके पर पहुंची और रोटावेटर को कब्जे में लिया. इस दौरान ड्राइवर मौके से फरार हो गया. राहुल के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. राहुल के पिता चंद्रशेखर का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक नशे में था. टूण्डला के प्रभारी निरीक्षक अंजीश कुमार का कहना है कि नगला तेजा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 14 साल के लड़के की मौत हुई है. कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
