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माचकोट जंगल काटकर अतिक्रमण कर रहे 14 ग्रामीणों को वन विभाग ने किया गिरफ्तार, सभी ग्रामीण सुकमा के निवासी

आरोप है कि ये ग्रामीण लंबे समय से माचकोट वन परिक्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में पेड़ों को काटकर वन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे. जिससे आगे वे अतिक्रमण कर सके. लेकिन इससे पहले ही माचकोट वन परिक्षेत्र की टीम ने इन्हें पकड़ लिया. इन 14 ग्रामीणों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत केस दर्ज किया गया है.

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास करने वाले कुल 14 ग्रामीणों को माचकोट वन परिक्षेत्र की टीम ने धर दबोचा है. वन अपराध के दो अलग-अलग प्रकरणों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए सभी ग्रामीण सुकमा जिले के निवासी हैं.

कुल्हाड़ी लेकर घूमने की जानकारी मिली

मामले की जानकारी देते हुए उप वनमंडलाधिकारी योगेश रात्रे और माचकोट वन परिक्षेत्र अधिकारी सुमित साहा ने बताया कि लंबे समय से अंदरूनी इलाकों में बाहरी ग्रामीणों के कुल्हाड़ी लेकर घूमने की जानकारी मिल रही थी. इसके बाद टीम ने इसकी छानबीन की. जांच में पाया गया कि एक गिरोह का सरगना नागेश लगातार माचकोट इलाके में अपने कुछ साथियों के साथ वन भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने के लिए पेड़ों को काटने का प्रयास कर रहा है.

सरगना की पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी

इनकी रेकी कर वन विभाग की टीम ने इन्हें धर दबोचा. वहीं उप वनमंडलाधिकारी ने बताया कि इस गिरोह का सरगना नागेश इससे पहले इसी अपराध में गिरफ्तार हो चुका है. बावजूद इसके रिहा होने के बाद लगातार सुकमा में ग्रामीणों को बहला फुसलाकर माचकोट के इलाके में अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है. पिछले सालभर में 28 से 30 बाहरी ग्रामीणों को वन विभाग की टीम ने पकड़कर समझाइश दी है.

समझाइश के बाद भी जब असर नहीं हुआ तो इस बार इन्हें गिरफ्तार किया गया. फिलहाल गिरफ्तार सभी ग्रामीणों ने दोबारा इस तरह का कृत्य नहीं करने की बात कही है. इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.