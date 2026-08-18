रायबरेली में आदित्य हत्याकांड में 14 लोगों को उम्रकैद की सजा, बहन बोली- अधूरा न्याय मिला, हाईकोर्ट जाऊंगी
दोषियों में सपा नेता आरपी यादव भी हैं. आरपी यादव ने 2022 में सदर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 8:04 PM IST
रायबरेली : रायबरेली के चर्चित आदित्य सिंह उर्फ रवि हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. आजीवन कारावास पाने वालों में सपा नेता आरपी यादव भी हैं. आरपी यादव ने 2022 में सदर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था.
अधिवक्ता विवेक सिंह ने बताया, अदालत ने मामले में आरोपी सपा नेता आरपी यादव, सोमू ढाबा के संचालक सुरेश यादव और उनके बेटे अर्पित यादव समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी आरके यादव और एपी सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.
मामला 2019 का है, जब छात्र आदित्य सिंह उर्फ रवि की नृशंस हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में रतापुर स्थित सोमू ढाबा के संचालक सुरेश यादव और उनके बेटे समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था.
लंबे समय तक चली सुनवाई और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर जिला जज की अदालत ने आज 16 आरोपियों में से 14 को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया.
मृतक आदित्य सिंह की बहन रुचि सिंह ने कहा, अदालत का यह फैसला अधूरा फैसला है, मुझे इस मामले में पूरा न्याय नहीं मिला है. इसमें अवतेज सिंह और आरके यादव मुख्य अपराधी हैं, उन्हें बरी कर दिया गया है. मैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगी. यह दोनों अपराधी मेरे भाई की हत्या में शामिल थे. आई विटनेस ने भी इनका नाम लिया था.
रुचि सिंह ने कहा, बरी हुए दोनों लोग मेरी भी हत्या कर सकते हैं. 14 लोगों को जिनको सजा दी गई है उन्हें साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई है. यह एक आपराधिक गिरोह के लोग हैं, जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की थी. सीसीटीवी फुटेज और सब जगह यह लोग दिखाई दे रहे थे.
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