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रायबरेली में आदित्य हत्याकांड में 14 लोगों को उम्रकैद की सजा, बहन बोली- अधूरा न्याय मिला, हाईकोर्ट जाऊंगी

रायबरेली : रायबरेली के चर्चित आदित्य सिंह उर्फ रवि हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. आजीवन कारावास पाने वालों में सपा नेता आरपी यादव भी हैं. आरपी यादव ने 2022 में सदर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था.

अधिवक्ता विवेक सिंह ने बताया, अदालत ने मामले में आरोपी सपा नेता आरपी यादव, सोमू ढाबा के संचालक सुरेश यादव और उनके बेटे अर्पित यादव समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी आरके यादव और एपी सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.

मामला 2019 का है, जब छात्र आदित्य सिंह उर्फ रवि की नृशंस हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में रतापुर स्थित सोमू ढाबा के संचालक सुरेश यादव और उनके बेटे समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

लंबे समय तक चली सुनवाई और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर जिला जज की अदालत ने आज 16 आरोपियों में से 14 को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया.