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दिल्ली में इस सप्ताह मिले डेंगू के 14 नए मरीज, मलेरिया के 9 और चिकनगुनिया के 3 मरीज

नई दिल्ली: दिल्ली में हुई बारिश के बाद अब धीरे धीरे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले बढ़ने शुरू हुए हैं. एमसीडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में डेंगू के 14 नए मामले मिले हैं. इनमें शाहदरा नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन में दो दो जबकि बाकी सभी 10 जोन में एक एक डेंगू का मरीज मिला है.

इस साल अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 246 मरीज मिल चुके हैं. वहीं, इस सप्ताह मलेरिया के नौ और चिकनगुनिया के तीन मरीज मिले हैं. इस साल मलेरिया के कुल 80 और चिकनगुनिया के 14 मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि, पिछले साल की तुलना में स्थिति अभी नियंत्रण में है. सबसे अच्छी खबर ये है कि इस साल अब तक इन बीमारियों से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है. बीते वर्षों से तुलना करें तो डेंगू और मलेरिया के मामलों में करीब 30 से 50 प्रतिशत तक कमी आई है.

एमसीडी ने इस तरह चलाया एंटी मलेरिया अभियान

एमसीडी के एंटी-मलेरिया अभियान की रणनीति इस बार सिर्फ दवा छिड़कने तक सीमित नहीं रही. टीमों ने 2.38 करोड़ से ज्यादा परिसरों में जाकर संभावित प्रजनन स्थलों की जांच की. 14 अगस्त तक 91,217 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला. लापरवाही पर 74,591 कानूनी नोटिस जारी किए गए, जबकि 6,724 मामलों में अदालती कार्रवाई शुरू हुई. आंकड़ों में गिरावट भी इसी सख्ती की तस्वीर दिखाती है. पिछले सालों की बात करें तो 14 अगस्त 2023 तक डेंगू के 653 मामले थे, जो 2025 में 354 और 2026 में 246 रह गए. मलेरिया के मामले 2025 के 165 से घटकर 80 हुए. चिकनगुनिया भी 27 से घटकर 19 पर आ गया.