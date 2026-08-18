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दिल्ली में इस सप्ताह मिले डेंगू के 14 नए मरीज, मलेरिया के 9 और चिकनगुनिया के 3 मरीज

निगम ने 229 जलाशयों और गंदे पानी के स्रोतों में गंबूशिया मछलियां छोड़ी हैं, जो मच्छरों के लार्वा को खाती हैं.

डेंगू
डेंगू (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 10:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में हुई बारिश के बाद अब धीरे धीरे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले बढ़ने शुरू हुए हैं. एमसीडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में डेंगू के 14 नए मामले मिले हैं. इनमें शाहदरा नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन में दो दो जबकि बाकी सभी 10 जोन में एक एक डेंगू का मरीज मिला है.

इस साल अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 246 मरीज मिल चुके हैं. वहीं, इस सप्ताह मलेरिया के नौ और चिकनगुनिया के तीन मरीज मिले हैं. इस साल मलेरिया के कुल 80 और चिकनगुनिया के 14 मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि, पिछले साल की तुलना में स्थिति अभी नियंत्रण में है. सबसे अच्छी खबर ये है कि इस साल अब तक इन बीमारियों से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है. बीते वर्षों से तुलना करें तो डेंगू और मलेरिया के मामलों में करीब 30 से 50 प्रतिशत तक कमी आई है.

एमसीडी ने इस तरह चलाया एंटी मलेरिया अभियान
एमसीडी के एंटी-मलेरिया अभियान की रणनीति इस बार सिर्फ दवा छिड़कने तक सीमित नहीं रही. टीमों ने 2.38 करोड़ से ज्यादा परिसरों में जाकर संभावित प्रजनन स्थलों की जांच की. 14 अगस्त तक 91,217 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला. लापरवाही पर 74,591 कानूनी नोटिस जारी किए गए, जबकि 6,724 मामलों में अदालती कार्रवाई शुरू हुई. आंकड़ों में गिरावट भी इसी सख्ती की तस्वीर दिखाती है. पिछले सालों की बात करें तो 14 अगस्त 2023 तक डेंगू के 653 मामले थे, जो 2025 में 354 और 2026 में 246 रह गए. मलेरिया के मामले 2025 के 165 से घटकर 80 हुए. चिकनगुनिया भी 27 से घटकर 19 पर आ गया.

229 जलाशयों में छोड़ी गंबूशिया मछलियां
निगम ने 229 जलाशयों और गंदे पानी के स्रोतों में गंबूशिया मछलियां छोड़ी हैं, जो मच्छरों के लार्वा को खाती हैं. इससे भी मच्छरों का प्रजनन रोकने में मदद मिली है. एमसीडी के अधिकारियों के अनुसार एंटी-लार्वा अभियान का मकसद मच्छर पैदा होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि उसके प्रजनन की जगह को पहले ही खत्म करना है. हालांकि, निगरानी में एक पेंच भी है. डेंगू के 86 मरीज दिल्ली से बाहर के हैं, जबकि 151 मरीजों के पते अधूरे या गलत मिले. इससे फॉगिंग और सर्विलांस टीमों को मरीजों के घर तक पहुंचने में परेशानी हो रही है.

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