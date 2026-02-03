ETV Bharat / state

हिमाचल में 14 नायब तहसीलदार बने तहसीलदार, दो रिटायर्ड अधिकारी भी हुए प्रमोट

14 तहसीलदारों का प्रमोशन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में वर्षों की मेहनत, फाइलों के बोझ, पहाड़ों और मैदानों की दौड़-धूप और जनता की समस्याओं से सीधे रूबरू होते हुए जिन अधिकारियों ने धैर्य और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाईं, आज उनके लिए सुख की खबर है. प्रदेश सरकार ने 14 नायब तहसीलदारों रंजन कुमार, विजय कुमार, कश्मीर सिंह,प्रकाश चंद, देवेंद्र कुमार, भूपिंदर सिंह, इंदर पाल, पृथ्वी चंद, संजीव कुमार, हीरा लाल, मदन लाल, जय चंद, देश राज व विकास कुमार को पदोन्नत कर तहसीलदार बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे अब न सिर्फ इन अधिकारियों के करियर को नई उड़ान मिली है, बल्कि प्रदेश की विभिन्न तहसीलों को भी अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व मिलने जा रहा है. तहसीलदार जैसे अहम पद पर नियुक्ति राजस्व व्यवस्था की कमान, कानून-व्यवस्था में सक्रिय भूमिका और आम नागरिक के जीवन से जुड़े फैसलों की सीधी जिम्मेदारी निभानी होती है. ऐसे में प्रमोशन पाने के बाद ये अधिकारी प्रदेश के किन इलाकों में सेवाएं देंगे और किन तहसीलों में इनको नया दायित्व मिला है. इसकी जानकारी सरकार की ओऱ से जारी की गई अधिसूचना में दी गई है. जानें किसको कहां मिली नई नियुक्ति