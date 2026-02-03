हिमाचल में 14 नायब तहसीलदार बने तहसीलदार, दो रिटायर्ड अधिकारी भी हुए प्रमोट
14 नायब तहसीलदारों की प्रमोशन के बाद तहसीलदार बनाया गया. 11 तहसीलदारों ऐसे स्थानों पर नियुक्ति दी है, जहां पर तहसीदारों के पद खाली थे.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में वर्षों की मेहनत, फाइलों के बोझ, पहाड़ों और मैदानों की दौड़-धूप और जनता की समस्याओं से सीधे रूबरू होते हुए जिन अधिकारियों ने धैर्य और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाईं, आज उनके लिए सुख की खबर है. प्रदेश सरकार ने 14 नायब तहसीलदारों रंजन कुमार, विजय कुमार, कश्मीर सिंह,प्रकाश चंद, देवेंद्र कुमार, भूपिंदर सिंह, इंदर पाल, पृथ्वी चंद, संजीव कुमार, हीरा लाल, मदन लाल, जय चंद, देश राज व विकास कुमार को पदोन्नत कर तहसीलदार बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे अब न सिर्फ इन अधिकारियों के करियर को नई उड़ान मिली है, बल्कि प्रदेश की विभिन्न तहसीलों को भी अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व मिलने जा रहा है.
तहसीलदार जैसे अहम पद पर नियुक्ति राजस्व व्यवस्था की कमान, कानून-व्यवस्था में सक्रिय भूमिका और आम नागरिक के जीवन से जुड़े फैसलों की सीधी जिम्मेदारी निभानी होती है. ऐसे में प्रमोशन पाने के बाद ये अधिकारी प्रदेश के किन इलाकों में सेवाएं देंगे और किन तहसीलों में इनको नया दायित्व मिला है. इसकी जानकारी सरकार की ओऱ से जारी की गई अधिसूचना में दी गई है.
जानें किसको कहां मिली नई नियुक्ति
हिमाचल में 14 नायब तहसीलदारों की प्रमोशन के बाद तहसीलदार बनाया गया है. इसमें से 11 तहसीलदारों ऐसे स्थानों पर नियुक्ति दी गई है, जहां पर तहसीदारों के पद खाली थे. इसमें रंजन कुमार को तहसील बड़सर जिला हमीरपुर में तहसीलदार का नया दायित्व सौंपा गया है. वहीं विजय कुमार तहसील जुब्बल जिला शिमला, कश्मीर सिंह तहसील संगड़ाह जिला सिरमौर, प्रकाश चंद तहसील कांगड़ा जिला कांगड़ा, देवेंद्र कुमार तहसील निचार एट भावानगर जिला किन्नौर, भूपेंद्र सिंह तहसील चम्बा, जिला चंबा, इंद्रपाल तहसील पांगी जिला चम्बा, पृथ्वी चंद तहसील मोरंग जिला किन्नौर, संजीव कुमार तहसील मंडी जिला मंडी, हीरालाल तहसील करसोग जिला मंडी व विकासकुमार तहसील केलांग जिला लाहौल स्पीति में तहसीलदार की नई जिम्मेवारी सौंपी गई है. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया हैं.
वहीं, बीते साल सेवानिवृत हो चुके दो नायब तहसीलदारों मदन लाल और देशराज के नाम भी इसमें शामिल हैं. इन्हें भी कार्मिक विभाग (DoP) ने पत्र संख्या Per(AP)B(15)-5/2013 दिनांक 25-06-2013 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नत किया है. हालांकि, इन निर्देशों के अनुसार उन्हें वास्तविक (कार्यात्मक) पदोन्नति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा.
