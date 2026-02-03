ETV Bharat / state

14 महीने के मासूम की पानी में डूबने से मौत; घर के बाहर बर्तन धोने के लिए बना था गड्ढा

अमृतपुर थानाध्यक्ष मोनू शाक्या ने बताया कि मृत बच्चे के पिता ने पोस्टमार्टम कार्रवाई न कराने का अनुरोध किया.

14 महीने के मासूम की पानी में डूबने से मौत.
14 महीने के मासूम की पानी में डूबने से मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 1:10 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 1:15 PM IST

फर्रुखाबाद: अमृतपुर थाना क्षेत्र के अमैयापुर पूर्वी गांव में 14 महीने के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई. घर के नजदीक हैंडपंप के पास गड्ढा बना था, उसी में गिरकर मासूम ने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया. सूचना पर पुलिस पहुंची लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया.

ग्रामीणों ने बताया कि अमैयापुर पूर्वी निवासी रायपाल किसान हैं. वह खेत पर गए थे और उनकी पत्नी अर्चना खाना बना रही थी. मां अर्चना ने बताया कि उनका 14 महीने का बेटा शुभयांश चारपाई पर लेटा था. अन्य दोनों बच्चे बाहर थे. जब काम खत्म करके वापस आई तो बच्चा चारपाई पर नहीं दिखा.

अर्चना ने बताया कि बच्चे को न देखकर वह काफी परेशान हो गई. तत्काल खोजबीन शुरू की गई. घर के दरवाजे की ओर जाते समय हैंड पंप के पास पास बने गड्ढे में बच्चे के बाल दिखाई दिए, इससे मां की चीख निकल गई.

आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को बाहर निकाला और डॉक्टर के पास लेकर भागे. बच्चे को बचाया नहीं जा सका. मृतक तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था. इस हादसे के बाद उसकी मां अर्चना, दादी रामरति और भाई-बहन प्रांशु और रुचि का रो-रोकर बुरा हाल है.

गांव के लोगों की भी मौके पर भीड़ लग गई. ग्रामीणों ने बताया कि घर के बाहर यह गड्ढा बर्तन आदि धोने के लिए खोदा गया था. गड्ढा पूरा भरा था. संभवतः मासूम बच्चा खेलते-खेलते गड्ढे तक पहुंचा और उसमें गिर गया होगा.

अमृतपुर थानाध्यक्ष मोनू शाक्या ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक बच्चे के पिता रतिराम ने पुलिस को पोस्टमार्टम की कार्रवाई न कराने का अनुरोध किया और लिखित में दिया.

Last Updated : February 3, 2026 at 1:15 PM IST

