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बेटी और पोते ने बूढ़ी मां के साथ की 14 लाख की ठगी, पटना हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

पटना हाईकोर्ट ने बेटी और पौत्र को मां के साथ ठगी के आरोप में जमानत देने से इंकार कर दिया. पढ़ें पूरी खबर-

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2026 at 1:33 PM IST

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पटना : एक बूढ़ी महिला के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर चौदह लाख रुपए निकालने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने उस महिला की बेटी और पौत्र को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. जस्टिस राजीव राय की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.

बेटी और पौत्र ने धोखा देकर निकाले 14 लाख : बूढ़ी महिला के बैंक खाते से उसकी बेटी और पौत्र ने तीर्थ यात्रा के नाम पर चौदह लाख रुपए धोखा दे कर निकाल लिए, जब उस बूढ़ी महिला को इस बारे में पता चला, तो उसने बैंक खाते में शून्य अकाउंट होने की शिकायत दर्ज कराई.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज : उसकी बेटी और पौत्र ने गिरफ्तार होने की आशंका से पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि बूढ़ी महिला अपने पति के पेंशन पर निर्भर थी. पर इस धोखाधड़ी के कारण अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने को मजबूर हो गयी.

अदालत ने की टिप्पणी : कोर्ट ने कहा कि जो महिला अपने पति के पेंशन से अपना जीवन यापन कर रही थी, अपने दैनिक खर्च के लिए अपने बेटा बेटी पर रहने को मजबूर हो गई. कोर्ट ने इसी आधार पर अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर राहत देने से इंकार कर दिया.

कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी : अदालत से याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस आरोपी बेटी और पौत्र को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. मामले की शिकायत पर पुलिस कभी भी एक्शन ले सकती है.

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14 LAKH FRAUD WITH MOTHER
ATNA HIGH COURT REFUSES BAIL
महिला के बैंक खाते से धोखाधड़ी
जमानत याचिका खारिज
PATNA HIGH COURT

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