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बेटी और पोते ने बूढ़ी मां के साथ की 14 लाख की ठगी, पटना हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

पटना : एक बूढ़ी महिला के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर चौदह लाख रुपए निकालने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने उस महिला की बेटी और पौत्र को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. जस्टिस राजीव राय की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.

बेटी और पौत्र ने धोखा देकर निकाले 14 लाख : बूढ़ी महिला के बैंक खाते से उसकी बेटी और पौत्र ने तीर्थ यात्रा के नाम पर चौदह लाख रुपए धोखा दे कर निकाल लिए, जब उस बूढ़ी महिला को इस बारे में पता चला, तो उसने बैंक खाते में शून्य अकाउंट होने की शिकायत दर्ज कराई.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज : उसकी बेटी और पौत्र ने गिरफ्तार होने की आशंका से पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि बूढ़ी महिला अपने पति के पेंशन पर निर्भर थी. पर इस धोखाधड़ी के कारण अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने को मजबूर हो गयी.