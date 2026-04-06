श्रीगंगानगर: पाक बॉर्डर पर दो दिनों में 72 करोड़ की 14 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार
श्रीगंगानगर के करणपुर बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली. दो दिनों में 14 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद की.
Published : April 6, 2026 at 8:38 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले के श्रीकरणपुर बॉर्डर क्षेत्र में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नशा तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. लगातार दो दिनों तक चले संयुक्त अभियान में कुल 14 किलो 400 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 72 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश जारी है.
जिला पुलिस अधीक्षक हरिशकंर ने जानकारी दी कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से नशीली खेप भारतीय सीमा में गिराई जा रही है. दूसरे दिन भी सघन सर्च अभियान जारी रखा गया, जिसमें अतिरिक्त 2 किलो 235 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. इस तरह दो दिनों की कुल बरामदगी 14 किलो 400 ग्राम तक पहुंच गई. पहले दिन करणपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर 23 पैकेट में पैकेट में 12 किलो 165 ग्राम हेरोइन बरामद की गई और चारों आरोपियों को मौके से ही पकड़ लिया गया था.
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जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजस्थान पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. करणपुर बॉर्डर क्षेत्र में विशेष निगरानी और सर्च अभियान चलाया जा रहा है. इस बड़ी बरामदगी से अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. पूरे नेटवर्क की गहन जांच चल रही है और शेष तस्करों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमनदीप सिंह पुत्र बुटा सिंह (26) निवासी चक पंजीके, थाना गुरूहरसहाय, जिला फिरोजपुर (पंजाब), विकास पुत्र राजेंद्र कुमार (19) निवासी 2 केपीडी रावला, जिला श्रीगंगानगर, बलजीत सिंह पुत्र गुरलाभ सिंह (27) निवासी लौहारा, थाना गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर और पवन कुमार पुत्र गणेशाराम (27) निवासी गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर के रूप में हुई है. एसपी ने कहा कि वर्तमान में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चला रही हैं. इस सफलता से सीमा पार से ड्रोन के जरिए हो रही नशे की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.
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