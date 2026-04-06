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श्रीगंगानगर: पाक बॉर्डर पर दो दिनों में 72 करोड़ की 14 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी और बरामद हेरोइन ( ETV Bharat Sri Ganganagar )