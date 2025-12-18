ETV Bharat / state

रांची रेलवे स्टेशन से 14 किलो गांजा बरामद, महिला सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

रांचीः रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और फ्लाइंग टीम की संयुक्त कार्रवाई में रांची रेलवे स्टेशन से अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है. रेल पुलिस ने 14 किलो गांजा बरामद किया है. साथ ही एक महिला तस्कर सहित तीन को गिरफ्तार किया है.

मौर्य एक्सप्रेस में बैठे थे तस्कर

रेल पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी कर अनुसार कमांडेट पवन कुमार के निर्देशानुसार आरपीएफ रांची द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. इस क्रम में ट्रेन संख्या 15027 मौर्य एक्सप्रेस के कोच संख्या S–3 की जांच की गई, जहां तीन संदिग्ध यात्री दो पुरुष और एक महिला तीन बैग के साथ बैठे मिले.

पूछताछ में तीनों ने बताया कि तीनों बैग उनके ही हैं, लेकिन उनमें रखे सामान के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया. आगे पूछताछ पर एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि बैग में गांजा है. इसके बाद तीनों को उनके बैग सहित प्लेटफॉर्म संख्या–01 पर उतारा गया. मौके पर पहुंचे सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह की देखरेख में जब्त किए गए पदार्थ की डीडी टेस्ट किट से जांच की गई, जिसमें गांजा होने की पुष्टि हुई. कुल 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपये आंकी गई है.

किसके पास मिला कितना गांजा