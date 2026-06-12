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14 जून को UKSSSCकी भर्ती परीक्षा, आयोग ने कैंडिडेट्स से की बड़ी अपील

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा से एक दिन पहले कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र वाले शहर पहुंचने को कहा है.

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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 12, 2026 at 5:47 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है. जिसके लिए 14 जून को लिखित परीक्षा होनी है. खास बात यह है कि इस परीक्षा के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों से एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है. इसके पीछे आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण वजहों को रखा है. जिससे अभ्यर्थियों की परीक्षा न छूटे.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने 14 जून 2026 को आयोजित होने वाली स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपील जारी की है. आयोग ने मौसम विभाग की चेतावनियों, चारधाम यात्रा, नीम करौली बाबा के वार्षिकोत्सव तथा सप्ताहांत में बढ़ने वाले पर्यटक दबाव को देखते हुए अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों तक समय से पहुंचने और यात्रा की पूर्व तैयारी करने का आग्रह किया है.

आयोग द्वारा जारी अपील के अनुसार 14 जून को राज्यभर में स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ समेत पर्वतीय जिलों में मौसम प्रतिकूल रह सकता है. ऐसे में सड़क मार्गों पर बाधा उत्पन्न होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है.

आयोग ने अपने बयान में कहा है कि केवल मौसम ही नहीं, बल्कि राज्य में चल रही विभिन्न धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों के कारण भी कई मार्गों पर यातायात का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहने की संभावना है. विशेष रूप से नैनीताल जिले में नीम करौली बाबा के वार्षिकोत्सव को देखते हुए नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ सकती है. हर साल इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है.

इसी प्रकार देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख संपर्क मार्गों पर लगातार वाहनों का दबाव बना हुआ है. आयोग ने आशंका जताई है कि परीक्षा वाले दिन भी यातायात की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है. जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

इसके अलावा 13 और 14 जून को वीकेंड होने के कारण राज्य के मैदानी और पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी और अन्य पर्यटन केंद्रों की ओर जाने वाले मार्गों पर सामान्य से अधिक भीड़ रहने की संभावना व्यक्त की गई है. आयोग का मानना है कि इन सभी परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव यातायात व्यवस्था पर पड़ सकता है.
इन्हीं संभावित चुनौतियों को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि जो परीक्षार्थी दूरस्थ क्षेत्रों से परीक्षा देने आ रहे हैं, वे निर्धारित परीक्षा तिथि से कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर में पहुंच जाएं.

आयोग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र का पूर्व निरीक्षण कर लें ताकि परीक्षा वाले दिन उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या भ्रम का सामना न करना पड़े. आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय से पहले पहुंचने की रणनीति अपनाकर अभ्यर्थी मौसम, जाम अथवा मार्ग अवरोध जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए यात्रा की अग्रिम योजना बनाना जरूरी है.

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने सभी जिलों के पुलिस कंट्रोल रूम तथा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के संपर्क नंबर भी जारी किए हैं. इन नंबरों के माध्यम से परीक्षार्थी संबंधित जिले में सड़क की स्थिति, मौसम, यातायात और किसी भी आपात स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सहित सभी प्रमुख जिलों के लिए अलग-अलग संपर्क नंबर उपलब्ध कराए गए हैं. आयोग ने कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को यात्रा के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वह संबंधित जिला प्रशासन अथवा पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है.


भर्ती परीक्षाओं में लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है. अक्सर मौसम या यातायात जैसी परिस्थितियां अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा देती है. ऐसे में आयोग की यह अपील परीक्षा के सुचारु संचालन और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आयोग का उद्देश्य यह है कि कोई भी अभ्यर्थी केवल परिवहन या मौसम संबंधी समस्याओं के कारण परीक्षा से वंचित न रह जाए.

पढे़ं- 14 जून को UKSSSC की भर्ती परीक्षा, अलर्ट पर प्रशासन, जानिये कैसी हैं तैयारियां

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