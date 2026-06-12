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14 जून को UKSSSCकी भर्ती परीक्षा, आयोग ने कैंडिडेट्स से की बड़ी अपील

देहरादून: उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है. जिसके लिए 14 जून को लिखित परीक्षा होनी है. खास बात यह है कि इस परीक्षा के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों से एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है. इसके पीछे आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण वजहों को रखा है. जिससे अभ्यर्थियों की परीक्षा न छूटे.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने 14 जून 2026 को आयोजित होने वाली स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपील जारी की है. आयोग ने मौसम विभाग की चेतावनियों, चारधाम यात्रा, नीम करौली बाबा के वार्षिकोत्सव तथा सप्ताहांत में बढ़ने वाले पर्यटक दबाव को देखते हुए अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों तक समय से पहुंचने और यात्रा की पूर्व तैयारी करने का आग्रह किया है.

आयोग द्वारा जारी अपील के अनुसार 14 जून को राज्यभर में स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ समेत पर्वतीय जिलों में मौसम प्रतिकूल रह सकता है. ऐसे में सड़क मार्गों पर बाधा उत्पन्न होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है.

आयोग ने अपने बयान में कहा है कि केवल मौसम ही नहीं, बल्कि राज्य में चल रही विभिन्न धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों के कारण भी कई मार्गों पर यातायात का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहने की संभावना है. विशेष रूप से नैनीताल जिले में नीम करौली बाबा के वार्षिकोत्सव को देखते हुए नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ सकती है. हर साल इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है.

इसी प्रकार देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख संपर्क मार्गों पर लगातार वाहनों का दबाव बना हुआ है. आयोग ने आशंका जताई है कि परीक्षा वाले दिन भी यातायात की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है. जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

इसके अलावा 13 और 14 जून को वीकेंड होने के कारण राज्य के मैदानी और पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी और अन्य पर्यटन केंद्रों की ओर जाने वाले मार्गों पर सामान्य से अधिक भीड़ रहने की संभावना व्यक्त की गई है. आयोग का मानना है कि इन सभी परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव यातायात व्यवस्था पर पड़ सकता है.

इन्हीं संभावित चुनौतियों को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि जो परीक्षार्थी दूरस्थ क्षेत्रों से परीक्षा देने आ रहे हैं, वे निर्धारित परीक्षा तिथि से कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर में पहुंच जाएं.