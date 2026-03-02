तिहाड़ जेल से रिहा हुए जेएनयू छात्रसंघ के 14 पदाधिकारी, छात्रसंघ ने बताया लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत
जेएनयू में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
Published : March 2, 2026 at 8:08 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 26 फरवरी को निकाले गए लांग मार्च के बाद गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्रसंघ के तीन पदाधिकारियों सहित कुल 14 लोगों को बड़ी राहत मिली है. अदालत के आदेश के बाद सभी छात्रों को तिहाड़ जेल से रविवार देर रात रिहा कर दिया गया. छात्र संगठनों ने इसे आंदोलन की अहम जीत बताया है. रिहा किए गए छात्रों में जेएनयूएसयू की अध्यक्ष अदिति, उपाध्यक्ष गोपिका, संयुक्त सचिव दानिश, पूर्व अध्यक्ष नितीश कुमार और एआईएसए की अखिल भारतीय अध्यक्ष नेहा सहित अन्य छात्रों को रिहा किया गया हैं.
26 फरवरी को जेएनयू परिसर में छात्रसंघ के नेतृत्व में लांग मार्च निकाला गया और विरोध प्रदर्शन चल रहा था. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों, जातिसूचक टिप्पणियों, छात्रसंघ पदाधिकारियों के रस्टिकेशन और समानता से जुड़े नियमों को लेकर मांगों की अनदेखी की जा रही है. लांग मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फ़ोर्स की मौजूदगी में हालात तनावपूर्ण हो गए थे. छात्र संगठनों का दावा है कि मार्च पर सख्ती की गई और कार्रवाई करते हुए 14 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश: मामले की सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने छात्रों को जमानत दे दी. हालांकि शुरुआत में “स्थायी पते के सत्यापन” की प्रक्रिया के कारण उनकी रिहाई में देरी हुई, जिससे वह कुछ समय तक न्यायिक हिरासत में रहे और तिहाड़ जेल भेजे गए थे.
छात्रसंघ ने बताया लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत: रिहाई के बाद छात्रसंघ नेताओं और समर्थकों ने इसे छात्र आंदोलन की जीत बताया. उनका कहना है कि लांग मार्च सामाजिक न्याय, समानता और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर निकाला गया था और उनकी मांगें अब भी जारी रहेंगी.
छात्रसंघ की मांग:
- यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस का लागू होना
- ‘रोहित एक्ट’ को लागू करना
- नई शिक्षा नीति के तहत तैयार कमजोर किए गए पाठ्यक्रमों को वापस लेना
- छात्रसंघ पदाधिकारियों का रस्टिकेशन रद्द करना
- कुलपति का इस्तीफा
परिसर में फिलहाल शांति, आंदोलन जारी रखने के संकेत: तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद जेएनयू परिसर में माहौल सामान्य है, हालांकि छात्र संगठनों कहना है कि मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें:
- JNU में हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस का ऐक्शन, JNUSU प्रेसिडेंट समेत 14 छात्र गिरफ्तार
- JNU में छात्रों के मार्च को लेकर पुलिस कार्रवाई पर मचा घमासान, शिक्षक संघ ने की कड़ी निंदा
- JNU में ‘समता जुलूस’ के बाद बवाल, पत्थरबाजी और गंभीर आरोपों से गरमाया कैंपस; कार्रवाई की मांग
- JNU में ‘समता जुलूस’ के दौरान तनाव, VC के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पत्थरबाजी में कई घायल